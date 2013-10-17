'Holigana maç öncesi önleyici hapis olmalı'

İki ay önce, “Sahalarda şiddet ve siyasetin bedelini kulüpler öder.” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı son dönemdeki olaylar sonrası, "şiddeti alışkanlık haline getiren, olay çıkarması muhtemel kişilere maç öncesi önleyici hapis cezası uygulanmalı. Gözaltıdan daha caydırıcı olur.” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri ve başka maçlarda olaylar yaşandı. Buna üzülen Bakan, “Siyasi sloganla şampiyon olunmaz.” dedi. Zaman gazetesinden Zekai Özçınar ve Hasan Karalı'nın haberine göre, Bakan Kılıç, ‘Ya Allah Bismillah’ ve ‘Taksim’ sloganını aynı organize grubun attığı bilgisini verirken çarpıcı bir öneride bulundu: “Şiddeti alışkanlık haline getiren, olay çıkarması muhtemel kişilere maç öncesi önleyici hapis cezası uygulanmalı. Gözaltıdan daha caydırıcı olur.”

Kulüpler ve taraftarlara çağrısını yineleyen Bakan, olay çıkarma ihtimali olan taraftarlar için savcı kararıyla uygulanan önleyici gözaltıdan daha ileri bir uygulama olan önleyici tutuklama tedbirini önerdi. Bakan’ın açıklamaları şöyle:

Bedava bileti kim dağıtıyor?

Şiddetin sona ermesi kulüplerin tavrına bağlı. Holiganları izole ettiklerinde son bulur. Göz yummayacaksınız, bedava bilet vermeyeceksiniz. E-bilet uygulamasıyla stada kaçak girilemeyecek. Kulüplerin taraftardan sorumlu yönetici atamaları gerekiyor ama atamadılar. Bedelini yine Beşiktaş takımı ödüyor. Marjinal gruplar azınlık ama daha etkili gibi hissediliyor. Kanunlar yeterli, uygulamada sıkıntılar var. Adliye ve polis geçen sezona göre daha dikkatli. Yılbaşına kadar kameralı güvenlikle e-bilet kurulacak. Bunun yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu’nda.

Futbola birkaç ay ara verme gibi sıradışı önlemlere gerek yok. Mevcut kanunlar tavizsiz uygulansın, sorun çözülür. Şiddet ve taşkınlık olaylarını alışkanlık haline getirenler var. Böyle kişiler için önleyici hapis cezası uygulanabilir. Bu tür maçlar öncesi, sürekli olay çıkaran, yine çıkarabileceklerle ilgili kısa süreli hapis uygulaması. Teknik adı önleyici hapis. Bazı ülkelerde uygulanıyor. Gözaltından farklı ve daha etkili. İçişleri Bakanlığı’nda da bu kişilerle alakalı rapora giren unsurlar var. Nihayetinde hukuk devleti holiganlara teslim olmaz. Holiganlar hukuka teslim olacak.

İçeriye alkol sokuluyor

BJK-GS maçında sandalyelerle özel güvelik kovaladı. O kadar plastik sandalyenin ne işi var? Alkollü içecekler var, içeriye sokulmuş. Bunlar tespit edilmiş, işlem yapılıyor. Sorumluluk kulüpte. Sigara içenler de var stadyumda. Kanunlar açık ama bize bir şey olmaz mantığıyla yaklaşılıyor.

Siyasi sloganlar takıma zarar veriyor

BJK-GS maçında kale arkası tribünden sahaya girenler oldu. Bunların görüntüsü, kaydı var. Niye müdahale edilmedi? Tribünlerde bir grup ‘Ya Allah Bismillah’ şeklinde slogan atıyor. Aynı grup daha sonra ‘Her yer Taksim, direniş’ diye bağırıyor. Böyle bir gariplik var. Organize gruplar var. Sayıları az ama davullar tokmaklar bunların elinde. Karşılık bulanlar bunlar oluyor. Görüntüleri İstanbul polisine teslim ettik.

Tribünde atılan siyasi slogan, takıma zarar veriyor. Maça aynı takımın formalarıyla geliyorlar, siyasi slogan atmaya başladıkları anda tribün 5-10 parçaya bölünüyor. Oraya bir takıma gönül verenler geliyor. Siyaseti soktunuz mu taraftar bölünür. Sloganla hükümet düşmez. Siyasi sloganla da takım şampiyon olmaz.

Kumanda elinde; kapat...

Spor programlarını beğenmeyen, kumanda elinde, kapatsın. İzlenirliği düşünce zaten yayından çekilecektir. Her şeyi bakandan, RTÜK’ten beklememeli. Nasıl hakaret ediliyor, diye izlemeye devam edersek reytingleri artar. Tesisleşmede tarihi atılım gerçekleştirdik. 789 spor tesisinin yapımı sürüyor. 25 stadyum, 197 spor salonu, 48 yüzme havuzu, 21 atletizm pisti, 5 buz pateni salonu, 155 gençlik merkezi, 267 futbol sahası, 18 tenis kortu, 80 de diğer spor tesisleri.

Fatih Terim’le 4 yıl daha

Fatih Terim Türk futbolu için bir değer. Taraftar vefalıdır, unutmaz. Terimi de Hakan Şükür’ü de unutmaz. Adı yıllar sonra da Galatasaray’la eşleştirilecek. Milli takım için de büyük kazanç, değer. 4-5 yıl milli takımın başında kalmalı.

Dezavantajlı gençler için 16 milyon TL’lik yardım paketi

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, statlardaki şiddetle uğraşırken sporun geneli ve gençlikle ilgili de önemli icraatlara imza attıklarını söyledi. Bakan, gençliğe yönelik hizmet ve projeleri rakamlarla anlattı. Gençliğin projelere katılımında rekor kırdıklarını, 2002’ye kadar 47 bin olan sayının son 10 yılda 2,4 milyona ulaştığını aktardı. 2 milyon öğrenciye Türkiye’yi gezdirdiklerini, kızların katılımının duyulan güven sayesinde yüzde 49’lara çıktığını belirtti. Kılıç, şöyle devam etti: “Lider gençlik kampları, spor okulları, gençlik treni, Şühedanın izinde, Çanakkale gezileri gibi 125 projeyle gençlere Anadolu’nun kültürünü, değerlerini hatırlatıyoruz. Farklı hikayeler çıkıyor. Siirtli bir genç, ‘İlk kez Siirtli olmayan biriyle aynı masada oturdum. Gördüm ki onlar da bizim gibi aynı dünyadan insanlar’ dedi.”

‘Apaçi’ gençlikle el ele

Kılıç, dezavantajlı gençlere daha fazla eğileceklerini ifade etti. Bununla ilgili önemli bir projenin detaylarını anlattı: “Gençlik projelerine 16 milyon lira ayırdık. Hedefte madde-alkol bağımlısı, bedensel-zihinsel engelli ve işsiz gençler var. Özellikle şehirlerin varoşlarında haline terk edilmiş gençler, sokak çocukları var. Sosyologların ‘apaçi’ olarak adlandırdığı kesimlere yoğunlaşıyoruz. Sosyolog, psikolog, psikolojik danışmanlar, öğretmenler nezaretinde gönüllü gençlerin etkin katılımıyla gençlerimizle bir araya geleceğiz. Eğitim programları verilecek. Madde bağımlılığı olanları bundan uzaklaştırmaya çalışacağız. Yeşilay, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar da katılacak. Onlarla sürdürülebilir arkadaşlıklar kurulmasını ve bunun devam etmesini planlıyoruz.”

Askeri öğrenciye kredi talebi askerden

Bakan, Yurtkur’un devlete maliyetini 6 milyar lira olarak açıkladı. 903 bin öğrenciye burs verildiğini, 310 bin kişi yatak kapasiteli öğrenci yurtlarına 32 bin buzdolabı, 5 bin çamaşır ve 2 bin 500 kurutma makinesi gönderdiklerini anlattı. Kılıç, devlet üniversitelerine ait yurtları devralabileceklerini, böylece buradaki öğrencilerin de 200 bin liralık yemek katkısı alacaklarını kaydetti. Bu yıl kredi başvurusuna polis okulu ve harp akademileri öğrencileri de dâhil edildi. Kılıç, “Talep askeri kanattan Başbakanımıza geldi. Polis okullarını da biz ekledik. 30 binin üzerindeki bir kesimi ilgilendiriyor. Talepler oldu.”

Andımız, İstiklal Marşı’nı unutturmak içindi

Bakan Kılıç, okullarda kaldırılan ‘Andımız’ın geçmişte İstiklal Marşı’nı unutturmak için getirildiğini ileri sürdü. “Herkes ‘Türküm, doğruyum, yasam’a kadar geliyordu. Önemli olan ezberlemek değil içselleştirmek.” dedi.