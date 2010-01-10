Holigana gözlem odası

T24- Adalet Bakanı Ergin, spor salonları ve stadyumlarda, “Spor anarşisini” önlemek için kamera sistemleri konulacağını söyledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, şike, bahis ve sporda şiddet konularında Avrupa ülkelerindekilere paralel önlemler alınacağını, spor salonları ve stadyumlarda, “Spor anarşisini” önlemek için kamera sistemleri konulacağını, böylece olay çıkaranların anında belirlenerek müsabaka süresince “gözlem odaları”nda bekletileceğini söyledi.



Ergin, spor mahkemeleri konusunda ise “Çok mümkün görmüyorum” değerlendirmesini yaptı, “Dünyada da stad anarşiyle etkin bir mücadele var. Teknokrat arkadaşlar neler yapılabileceği üzerinde çalışıyor. Batıdaki tedbirlerin iç hukukumuzda nasıl uygulanabileceği üzerinde çalışıyoruz. Spor kulübü yöneticilerine de müeyyide uygulanacak” diye konuştu.

