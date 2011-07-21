Holding patronu açıköğretimde okuyacak

T24 - İstiklal Mobilya'nın sahibi ve BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı 50 yaşındaki Hacı Boydak, girdiği LYS'den 241.68 puan aldı. Boydak, Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne kayıt yaptıracak.
İşadam Hacı Boydak, LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından Boydak Holding’in Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Merkez Çelik Center’da bilgisayar başına geçti ve aldığı puana baktı.
241.68 puan aldığını görünce gülümseyen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, aslında Kayseri’deki Melikşah Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak istediğini, puanının da bazı bölümlere yetmesine karşın ailesini ihmal etmemek adına Açık Ögretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü tercih ettiğini söyledi.
2.5 yıllık süreçte önce açık liseyi bitirip, ardından İngilizce öğrenmeye başladığını ve üniversite sınavlarına girdiğini belirten Boydak, şunları söyledi:
"Okumanın yaşı başı yok. Ailemden izin alsaydım, Melikşah Üniversitesi’ne kayıt yaptıracaktım. Ancak iş, üniversite derken ailemi ihmal etmemek adına Açıkögretim’e kayıt yaptıracağım. Hatta şimdiden Sosyoloji Bölümü’nün kitaplarını alıp ilk sınıftaki 7 derse çalışmaya başladım. Bu bölümü bitirdikten sonra Melikşah Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak istiyorum. O zamana kadar da İngilizcemi mükemmel hale getireceğim. Biraz işten, biraz ailemden biraz da uykudan fedekarlık yapınca zoru başardım. İsteyince olduğunu gördüm."