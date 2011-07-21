T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Holding patronu açıköğretimde okuyacak

İstiklal Mobilya'nın sahibi ve BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı 50 yaşındaki Hacı Boydak, girdiği LYS'den 241.68 puan aldı. Boydak, Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fak&u

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - İstiklal Mobilya'nın sahibi ve BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı 50 yaşındaki Hacı Boydak, girdiği LYS'den 241.68 puan aldı. Boydak, Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne kayıt yaptıracak. 

İşadam Hacı Boydak, LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından Boydak Holding’in Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Merkez Çelik Center’da bilgisayar başına geçti ve aldığı puana baktı.  

241.68 puan aldığını görünce gülümseyen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, aslında Kayseri’deki Melikşah Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak istediğini, puanının da bazı bölümlere yetmesine karşın ailesini ihmal etmemek adına Açık Ögretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü tercih ettiğini söyledi. 

2.5 yıllık süreçte önce açık liseyi bitirip, ardından İngilizce öğrenmeye başladığını ve üniversite sınavlarına girdiğini belirten Boydak, şunları söyledi: 

"Okumanın yaşı başı yok. Ailemden izin alsaydım, Melikşah Üniversitesi’ne kayıt yaptıracaktım. Ancak iş, üniversite derken ailemi ihmal etmemek adına Açıkögretim’e kayıt yaptıracağım. Hatta şimdiden Sosyoloji Bölümü’nün kitaplarını alıp ilk sınıftaki 7 derse çalışmaya başladım. Bu bölümü bitirdikten sonra Melikşah Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak istiyorum. O zamana kadar da İngilizcemi mükemmel hale getireceğim. Biraz işten, biraz ailemden biraz da uykudan fedekarlık yapınca zoru başardım. İsteyince olduğunu gördüm."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24