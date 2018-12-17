HOLDİNG BİNASINA BOMBA KOYAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Üsküdar, Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanma anları güvenlik kamera ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün Ataşehir\'de yapılan operasyonda Birgül M. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamera ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüdükleri, bir binaya girişleri ve polis tarafından yakalanma anları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera ve cep telefonu kamera görüntüleri,

-Şüphelilerin sokakta yürümeleri

-Polis tarafından yakalanma anları



