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Spor

Hoffenheim tutulmuyor

Bundesliga'nın 11. haftasında 6 maç oynanırken, Karlsruhe'yi sahasında 4-1 yenen Hoffenheim liderliğini sürdürdü.

02 Kasım 2008 02:00


Bundesliga'nın 11. haftasında 6 maç oynanırken, Karlsruhe'yi sahasında 4-1 yenen Hoffenheim liderliğini sürdürdü.


Almanya Bundesliga'da Hoffenheim rüzgarı sürüyor. 11. hafta karşılaşmasında sahasında Karlsruhe'yi konuk eden Hoffenheim, sahadan 4-1 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Ibisevic'in attığı golle öne geçen Hoffenheim, 20. dakikada Freis'in attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 67. dakikada Obasi'nin attığı golle skoru 2-1'e getiriken, 75. dakikada Ibisevic ve 78. dakikada Obasi'nin attığı gollerle sonucu belirledi ve Hoffenheim sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakiplerinden Hertha Berlin ise, Werder Bremen'e deplasmanda 5-1 yenildi. Bu sonuçla Werder 16 puanla 8. sıraya yükselirken, Hertha BSC Berlin 18 puanla 6. sıraya geriledi.

Sahasında Arminia Bielefeld'i 3-1 yenen Bayern Münih de 21 puanla 3. sıraya yükseldi. Karşılaşmada Bayern Münih'in gollerini 25. dakikada Miroslav Klose, 76. dakikada Franck Ribery, 85. dakikada da Lukas Podolski attı. Bielefeld'in tek golünü ise 31. dakikada penaltıdan Arthur Wichniarek attı.

Bundesliga'da sonuçlar şöyle:

Werder Bremen - Hertha BSC Berlin: 5-1

VfB Stuttgart - 1. FC Köln: 1-3

Hannover 96 - Hamburger SV: 3-0

Bayern Münih - Arminia Bielefeld: 3-1

FC Energie Cottbus - FC Schalke 04: 0-2

TSG 1899 Hoffenheim - Karlsruher SC: 4-1


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