Hoffenheim, Kerem Demirbay'la 2022 yılına kadar sözleşme yenilediğini açıkladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın 24 yaşındaki yıldızı Kerem Demirbay, takımıyla olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

2022'ye kadar Hoffenheim'da

2016-2017 sezonu öncesinde 1.7 milyon Euro karşılığında Fortuna Düsseldorf'ten Hoffenheim'a transfer olan Kerem Demirbay, ilk sezonunda 6 gol atıp 10 da asist yaparak yıldızlaşmıştı.

Bu sezon 2 gol atabilen ve 5 de asist yapan Kerem, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir maça çıkamadı.



Alman Milli Takımında iki maça çıkan Kerem bir de gol atarken geçmişte Türkiye altyaş milli takımlarında forma giymişti.

"Kulüp bana çok destek oldu"

Kulübün internet sitesine konuşan Kerem Demirbay, takımının bir parçası olmaya devam edeceği için mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada özel bir şey oluştu. Daha birçok şeyin mümkün olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Genç futbolcu, sakatlık döneminde kulübünden çok destek aldığını kaydetti.



Hoffenheim'ın profesyonel futbol direktörü Alexander Rosen de Kerem'in yeni sözleşmesinin hem içeriye hem de dışarıya dönük güçlü bir sinyal olduğunu aktararak, "Bu, son yıllardaki iddialı ve başarılı yolumuza kararlılıkla devam edeceğimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



2016 yılında Hoffenheim'a transfer olan Kerem, Bundesliga'da 46 maçta 8 gol attı. Kerem, Almanya Milli Takımı'nda ise 2 müsabakada 1 kez fileleri havalandırdı.