Hoffenheim fırtınası

Bundesliga'nın 15'nci haftasında, yine Hoffenheim rüzgarı esti. Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek ikinci sıraya yükselirken, takım kaptanlığını Selim Teber'in yaptığı Hoffenheim da evinde Bielefeld engelini rahat geçti ve liderliğini sürdürdü: 3-0.



3 bin 300 nüfuslu köy takımı bu sezon yükseldiği 1. Futbol Ligi'inde başarıdan başarıya koşuyor. Ramazan Özcan ve Selim Teber'in forma giydiği 1899 Hoffenheim sahasında Bielefeld'i 3-0 mağlup ederken oynadığı fotbollada alkış topladı. Bayern Münih ise Bayer Leverkusen deplasmanında 2-0 galip gelerek 31 puanla, 34 puanlı Hoffenheim'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Bundesliga'da 3'ncü sırada ise bu hafta 30 puanlı Hertha Berlin yer aldı.



LEVERKUSEN- BAYERN MÜNİH:0-2.



Bayern Münih deplasmanda, Bayer leverkusen'i 2-0 yenerek zirvede iddialı olduğunu gösterdi.: 0-2. İlk yarısı golsüz berabere kapanan BayArena'daki zirve mücadelesinde Bayern Münih İtalyan golcüsü Luca Toni ile sevindi. 59. dakikada Toni, Ze Roberto'dan gelen ortayı kafayla filelere yolladı: 0-1. 83. dakikada Frank Ribery'in şık pasını Klose filelerle buluşturdu: 0-2. Bayern Münih'te sakatlığı düzelen Hamit Altıntop aylar sonra tekrar kadroya girip yedekler arasında yerini aldı. Bayern'e karşı evinde en son dört yıl önce 4-1' galip elen Bayer Leverkusen yine sahadan üzgün ayrıldı.



HOFFENHEİM-BİELEFELD:3-0



Lider Hoffenheim, sahasında Arminia Bielefeld'i 3-0 yenerek koltuğunu korumasını bildi. Bundesliga'nın sürpriz ve mucize takımı Hoffenheim'da 5. dakikada takım kaptanı Selim Teber'in verdiği pası filelere gönderen İbisevic skoru 1-0 yaparken ligdeki gol sayısınıda 17'ye yükseltti: 1-0. 11. dakikada Carlos Eduardo skoru 2-0 yaptı. Maçın skorunu Copado'dan 89. dakikada gelen penaltı golü belirledi: 3-0. Avusturya milli kaleci Ramazan Özcan ise Hoffenheim'da yedekler arasındaydı.



BREMEN-FRANKFURT:5-0



Werder Bremen konuk Eintracht Frankfurt'u adeta gol yağmuruna tuttu:5-0. Frankfurt'ta Ümit Korkmaz'ın sakatlığı, Mesut Özil'inde cezası nedeniyle Bremen formasını giymediği karşılaşmada gol perdesini 11. dakikada Pizarro açtı: 1-0. Bremen'in ikinci golü 20. dakikada yine Pizarro'dan geldi. 43. dakikada Brezilyalı yıldız Diego attığı şık golle skoru 3-0 yaptı. 63. dakikada maçın yıldızı Pizarro üçüncü golünü atarak farkı dörde yükseltti.:4-0. Maçın skorunu ise 75. dakikada Hunt'tan gelen gol belirledi.



MÖNCHENGLADBACH-COTTBUS:1-3



Cottbus, Mönchengladbach deplasmanında 2-1 galip gelerek altın değerinde üç puan aldı. Stadion im Borussia Park'ta 37 bin futbolseverin izlediği karşılaşmada gol perdesini 17. dakikada ev sahibi Mönchengladbach'tan İliev kendi kalesine attığı golle açtı:0-1. Çağdaş Atan'ın başarılı bir futbol ortaya koyduğu Cottbus ikinci golüne 51. dakikada Sörensen'le kavuştu: 0-2. Mönchengladbach 60. dakikada Gohouri ile farkı bire indirdi: 1-2. Maçın skorunu belirleyen gol 85. dakikada Jula'dan geldi.



HANNOVER-KARLSRUHE:3-2



Hannover ligin son sırasındaki Karlsruhe'yi zorda olsa 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı. AWD Arena'da oynanan karşılaşmada 12. dakikada Hanke, Hannover'i 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Hanke yine sahneye çıkarak takımının ve kendisini ikinci golünü kaydetti:2-0. 43. dakikada Forssell kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sol köşeye gönderdi:3-0. 48. dakikada da Silva ve 87. dakikada Stingl ile 2 gol bulan Karlsruhe farkı bire indirdi: 3-2.



HERTHA BERLİN-KÖLN: 2-1



Hertha Berlin sahasında Köln'ü 2-1 mağlup etti. Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk golü Kacar'dan geldi.: 1-0. Daum'un Köln'ü 45. dakikada Novakovic ile bulduğu golle skoru eşitledi. Maçın skorunu belirleyen golü ise Hertha'dan Pantelic 84. dakikada kaydetti: 2-1. Haftayı üç puanla kapatarak puanını 30'a yükselten Hertha şampiyonluk yarışında 'bende varım' dedi.