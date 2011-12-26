Hoffa'nın cesedi GM'in temeline gömülmüş

T24 - Bir zamanlar ABD’nin en ünlü sendika liderlerinden biri iken aniden ortadan kaybolan ünlü sendikacı Jimmy Hoffa’nın, işçilerinin liderliğini yaptığı Detroit’teki ünlü General Motors gökdeleninin temeline gömüldüğü ortaya çıktı.





New York Post gazetesinin haberine göre, Hoffa’nın o zamanlar şoförlüğünü yapan Marvin Elkind, 1975 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Jimmy Hoffa’nın mafya tarafından öldürülerek, o zamanlar henüz inşaat halinde olan binanın ıslak betonuna gömüldüğünü tam otuz beş yıl sonra itiraf etti.



Şoför Elkind, mafya lideri Tony Jack’in yıllar sonra bir gün ünlü GM gökdeleninin yanından geçerken temel kısmını işaret ederek, "Jimmy Hoffa’ya günaydın deyin, çocuklar" dediğini söyledi.



Amerikan tarihinin en ünlü sendikacılarından biri olarak tanınan Jimmy Hoffa, 'Teamsters' adlı işçi sendikasının birkaç yıl içinde ülkenin en güçlü sendikası haline getirmişti.



General Motors’ta çalışan işçilerin de üye olduğu sendika, sık sık mafya üyeleriyle olan bağlantılarıyla da gündeme gelmişti.



Hoffa, 1975 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra 1982’de resmen ölü ilan edilmişti.



Olay, başrollerinde Jack Nicholson ve Danny Devito'nun oynadığı 1992 tarihli "Hoffa" filminde de ekranlara yansımıştı.

