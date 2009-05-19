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Spor

Hoeness: “Paraya kıyacağız"

19 Mayıs 2009 18:17


Bayern Münih genel menajeri Uli Hoeness bu yaz yeni oyuncularla takımı takviye edeceklerini açıklarken para harcamaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Hoeness yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi’ne oynama hakkı kazanırlarsa bu yaz transferde aktif olacaklarını ve kadrolarını güçlendireceklerini açıkladı.

BR kanalına açıklamalarda bulunan Bayern Münih genel menajeri, “Bu yaz kadromuzu güçlendirmek için kesenin ağzını açacağız. Ancak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edemezsek yatırımlarımızı düşürmek zorunda kalabiliriz” dedi.

Bayern şimdiden gelecek sezon için Ivica Olic, Anatoli Tymoschuk ve Alexander Baumjohann ile anlaşarak kadrosunu takviye etti. Ama Olic ve Baumjohann için bonservis bedeli ödemeyerek bütçesini fazla zorlamadı.

Podolski’nin Köln’e gidecek olması nedeniyle Stuttgart’ın golcüsü Gomez ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanlayan Hoeness sözlerine, “Umarım Werder Bremen hafta sonu Wolfsburg’u yener, Honnover’in yaptığını yapmaz” ifadelerini kullanarak son verdi.

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