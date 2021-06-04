Hocası açıkladı: De Bruyne, Euro 2020'de oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Manchester City'li yıldız Kevin De Bruyne'nin Euro 2020'nin ilk maçında forma giymesi zor gözüküyor.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Kevin De Bruyne yüzünden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Belçikalı yıldızın Euro 2020'de forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, gazetecilere verdiği demeçte yıldız oyuncunun ilk maçı kaçıracağını söyledi.

"De Bruyne'nin ilk maçta oynaması pek mümkün gözükmüyor, bu yüzden onun yerinde oynayacak kişi hazır olduğunu göstermek zorunda olacak.

"De Bruyne için maske kararı aldık. Jan Vertonghen'in maskesini yapan üreticilerden bir maske istedik. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ne zaman uygun olacağını bilmiyoruz. Cevap vermek için çok erken, önce sakatlık durumunu görmeliyiz."

Rusya, Danimarka ve Finlandiya ile aynı grupta yer alan Belçika, ilk maçta 12 Haziran'da Rusya ile karşılaşacak.