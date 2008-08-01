Hocanın öldüren ihmali

Konya Taşkent'te gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası enhkaz haline gelen öğrenci yurdunda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde çöken kız yurdu binasının enkazından kurtarılan ilk öğrencilerden biri olan 13 yaşındaki Merve Avcı, tatil olduktan sonra Kuran öğrenmek için yatılı olarak yurda yazıldığını söyledi.

İlköğretim 8. sınıf öğrencisi Avcı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah namaza kalktık. Abdest almak için aşağı indim. Zemin kattan kuvvetli bir hışırtı geliyordu. Yurttaki iki hocamızla birlikte mutfağa girdik. Hocalarımızdan biri, ‘gaz hortumu çıkmış’ dedi. Ben mutfağın kapısında duruyordum. Hocalarımız ‘kapıyı kapat’ dediler. Ben de kapatıp ikinci kata çıktım. Binada panik yoktu, hatta öğrenciler yataklarındaydı. Ben yukarı çıktıktan 5 dakika sonra yatakhanelere gaz kokusu gelmeye başladı ve hemen ardından çok şiddetli bir patlama meydana geldi. 5 arkadaşımla birlikte patlamadan sonra binanın ayakta kalan kısmındaydık. Zemin kattan yukarı doğru çıkan alevleri çok yakımızda hissettik. kapıyı açtığımızda binanın yarısının yıkıldığını ve sadece bizim bulunduğumuz bölümün ayakta kaldığını gördük. Üzerime iki tahta parçası devrilmişti. Bağırarak yardım istedim. Yardıma gelenler beni kurtardı. Önemli bir sağlık sorunum olmadığı için hastaneye götürülmedim.’



Bu arada, yurt binasında tüp bulunmadığı, gazla çalışan bir tesisatın kurulu olduğu bildirildi.



Yurt kaçak çıktı



Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu, Konya’da patlama sonucu çöken özel bir Kur’an kursuna ait yurt binasının, Diyanet İşleri Başkanlığı ile hiçbir organik ilgisinin olmadığı açıkladı. Yazıcıoğlu, “Bana ulaşan bilgiler kursun Diyanet İşleri Başkanlığı ile hiçbir organik ilgisinin olmadığı şeklinde” dedi.

Yazıcıoğlu, bir gazetecinin yurt binasının “kaçak" olup olmadığını sorması üzerine bu konu hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadığını, bazı yurtların derneklere ait olabildiğini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kursu olmadığının altını çizen Yazıcıoğlu, denetim mekanizmalarının olduğunu, “yapılacak şeylerin yapılacağını” kaydetti. Yazıcıoğlu, her şeyin bir yaptırımı olduğunu da sözlerine ekledi.



Çöken binanın “Balcılar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği”ne bağlı “Balcılar Kız Öğrenci Yurdu” adı altında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

