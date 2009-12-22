Hocam her yerde sigara içiliyor

T24 - Sigara yasağına kimsenin uymadığını, kendisiyle dalga geçtiklerini söyleyen Erman Toroğlu, 'Şarkıcı çıktı, saat 1, sigara içebilirsiniz beyler dedi' diye anlatınca Maraton'a milletvekili ve vali bağlandı. Erman Hoca'yı ikna etmek hiç kolay olmadı



Erman Toroğlu-Şansal Büyüka ikilisi, Lig TV'deki Maraton'da bu pazar bambaşka bir mevzuyu tartıştı. Toroğlu 'Ben gecede 5-6 mekan gezerim hocam! İstanbul'da her yerde sigara içiliyor' deyince, İstanbul Valisi Muammer Güler ve sigara yasağının mimarı TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl yayına bağlanıp, gereğinin yapılacağı konusunda Toroğlu'na güvence verdi. Tartışma şöyle gelişti:



Erman Toroğlu: Sen de içmiyorsun, ben de içmiyorum hocam. Sigarayı sevmiyorum. Çok zararlı olduğunu söylüyorum. Abim var doktor, kullanıyor. Babam dedi ki 'Lan abin kullandı, ne halt yapıyorsan yap', ben kullanmadım. Şimdi Türkiye'de sigara yasağı başladı. İki fikir yürüten var. Bu kadar sorunun olduğu yerde sigara çok mu elzemdi. Zaten restoranlar işlemiyor. Bir de sigara yasağı getirdiniz başımıza. Bir kısım da Allah razı olsun çoluk çocuk oraya buraya gidemiyorduk sigara yasağı iyi oldu dedik. Ben çok gezen bir adamım. Çok da halkla iç içeyim. TBMM Sağlık Komite Başkanı AKP milletvekili Cevdet Erdöl bir arasalar da karşılıklı konuşsak...



(Milletvekili telefonla yayına katılıyor...)



- E. T.: Sayın milletvekilim, içkili içkisiz mekanları geziyorum. Nereye gidersem gideyim görüntü şu: Önce telefon açıyorlar restorana, 'Biz 10 kişi geleceğiz yeriniz var mı? Siz de sigara içiliyor mu?' diyorlar. Telefondaki kişi sigaranın yasak olduğunu söylüyor. 'Biz de o zaman bir başka restorana gideceğiz' diyorlar. Dün Ankara'da bir gece kulübündeydim. Şarkı söyleyen arkadaşımız saat 01.00'de şunu söyledi: Beyler gece 01.00 içebilirsiniz. Gece 01.00'den itibaren sigara yasağı kalkıyor mu sayın milletvekilim? İkincisi sigara yasağı olduğu halde denetim işleri nasıl yapılıyor? Çünkü son iki üç ayda her gittiğim yerde üzerimizdekilerin hepsini atarak eve geliyorum. Gitiğim her yerde sigara içiliyor. Bunun denetimi nasıl yapılıyor? Bunu çok doğru yapanlar var. O çok doğru yapanlar şu anda mağdur durumdalar. Onların mekanları boş, sigara içenlerin mekanları dolu. Bir gezerseniz görürsünüz inanılmaz miktarlarda bu. Bu diğerlerine günah değil mi? Bu işin sonu nasıl olacak?



- Cevdet Erdöl: Gece 01.00'de sigara yasağı kalkıyor gibi bir durum yok. Toplum büyük oranda bu yasağı kabul etti. Fakat özellikle bahsettiğiniz yerlerde maalesef yasaya muhalefet edenler olabiliyor. Bu aynı zamanda sizin işaret ettiğiniz üzere haksız rekabet oluşturuyor. Bir müessese bu yasağı uygulamıyor ise bir başkasının müşterisini gayri yasal bir yolla çalıyor. Müşteri hırsızlığı yapıyor.



- E. T.: Yüzde 80'i uymuyor milletvekilim. Benim dediğim şekilde, akşam saat 8'den sabaha kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 80 müessese bu yasağa uymuyor.



- C. E.: Haklı olabilirsiniz.



- E. T.: İstersen gezebiliriz. Ben sizin ekibinizle gezebilirim.



- C. E.: Burada uygulamayı yapması gereken kolluk kuvvetleri, jandarma polis ve belediye zabıtaları. Ekipler mümkün olduğunca kontrol yapıyorlar. Fakat muhtemel ki bazı yerlerde o ekipleri denetlemelerini haber alanlar gittikleri zaman orada bir şey görmüyorlar.



- E. T.: Ne derece doğru ise kül tabaklarını çiçeklerle gizliyorlarmış. Türk milleti zekidir böyle bir yöntem bulmuş. Sigara içildiğini belli eden bir alet var mı?



- C. E.: Bununla ilgili ölçümler yapılabiliyor. Ölçüm aleti var. Bu alet herkesin elinde var mı derseniz yok.



- E. T.: Bunun her ekibin elinde olması şart. Bu alet ne kadar? Neden dağıtılmıyor?



- C. E.: Alet ile de tespit edilse burada yerel yönetimimizi İçişleri Bakanlığı tarafından uyarmamız gerekiyor. Taksilerde de bunun uygulamasında bazı sıkıntılar olduğunu duyduk. Aynı zamanda dernek ve lokallerde de bu yasaya muhalif bazı görüntülerin olduğunu duyduk.



- E. T.: Dün gece gittiğim her yerde sigara içiliyordu. İki yer hariç. Milletvekilim bizimle dalga geçiyorlardı, 'Oğlum, biz içeriz' diyorlardı! Ama içirmeyen müessese boştu. Bu iş gevşeyecek, ithal bir havalandırma gelecek. Bir karar çıkacak. Bu havalandırmaları kullananlar faydalanacak. Dedikodular var...



- C. E.: Böyle bir şey düşünmüyoruz. Olacak olsa, haberimiz olur. Şehir efsanesi gibi uyduruyor birisi! İnanıyorlar. Böyle bir şey yok.



Esnafla aramız bozulmasın diye ceza kesmiyorlar



Maraton programına katılan AKP Trabzon Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, sigara yasağı çerçevesinde kesilen cezaların bazı belediye encümenleri tarafından hasıraltı edildiğini söyledi. Erdöl 'Gerekirse bu konuda yeni yetkiler getiren bir düzenleme yapılabilir' dedi ve ekledi: 'Kolluk kuvvetleri ya da il sağlık ekipleri sigara içilen mekanlar için tutunak tutuyor ya da ceza kesiyor. Fakat bunları uygulama yetkisi yerel yönetimlerde. Maalesef bazı belediyeler bölgedeki esnafla arası bozulmasın diye bu cezaları tebliğ etmiyor. Bu da haksız rekabete yol açıyor. Bir yerde sigara içilmesine ceza kesilir, bir başka yerde kesilmezse haksızlık olur. Cezaların yerel yönetimler tarafından çok sıkı uygulanması lazım.'



