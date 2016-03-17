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Sağlık

"Hocam 8 yıldır kimseyle tokalaşmadım, ilk sizinle tokalaşmak istiyorum"

Kol nakli yapılan Mustafa Sağır, yıllar sonra ilk kez ameliyatı gerçekleştiren doktoruyla tokalaştı

17 Mart 2016 01:00

Akdeniz Üniversitesinde 1,5 ay önce çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır’ın, 8 yıl sonra ilk kez tokalaştığı kişi ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Özlenen Özkan oldu. Sağır, nakil öncesinde hayalini kurduğu tokalaşmayı ise 8 yılın ardından "özel birisiyle" yapmak istediğini belirtmişti. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, kendisine "Hocam 8 yıldır kimseyle tokalaşmadım. İlk sizinle tokalaşmak istiyorum" diyen Sağır'ın teklifini kabul etti.

Hürriyet’in haberine göre, Adıyaman'da yaşayan ve 8 yıl önce tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden Mustafa Sağır'a (29), beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın (23) bağışlanan kolları, 2 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesinde nakledildi.    

Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Sağır, 1,5 ay içinde kollarıyla kaba hareketleri yapmaya başladı. Sağır, yıllar sonra ilk kez kollarıyla saçı ve yüzüne dokundu.    

 

“Tokalaşmak çok güzel bir duyguymuş”

 

Hastane odasında Özkan ile tokalaşan Sağır, 8 yıldır engelli olduğu için kendisini toplumdan uzak hissettiğini söyledi. Bayramlarda insanların tokalaştığını, kendisinin ise bunu yapamadığı için hep geride durduğunu anlatan Sağır, "En büyük isteklerimden birisiydi. Tokalaşmak çok güzel bir duyguymuş. 8 yıl sonra ilk kez tokalaştım. Özlenen hocamın elini sıktım. Bir gün inşallah eşimin, sevdiğimin de elinden tutarım. Umarım o duyguyu yaşarım" dedi.    

 

Erdoğan ve Davutoğlu’nun elini sıkmak istiyor

 

Yeni kolları sayesinde tıraş olmak, yüzünü yıkamak gibi duyguları tek tek yaşayacağını dile getiren Sağır, "8 yıldır yapamadıklarımı yapmak istiyorum" diye konuştu.    

Kendisinin de gönüllü organ bağışçısı olduğunu vurgulayan Sağır, "Birçok insan böbrek, karaciğer, kol, yüz bekliyor. Bu durumu yaşamayan bilemez. Herkes organlarını bağışlarsa dünyada kimse kendini çaresiz hissetmez" ifadelerini kullandı.    

En büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmek olduğunu bildiren Sağır, "Onları çok seviyorum. Yeni kollarımla onların elini sıkmak ve teşekkür etmek istiyorum" dedi.    

 

2 ay sonra taburcu

 

Doç. Dr. Özlenen Özkan da Sağır'ın ameliyat ve sonrasındaki tedavi sürecine iyi adaptasyon sağladığını, beklenenden daha fazla ilerleme kaydettiklerini söyledi.    

Sağır'ın gayet iyi durumda bulunduğuna dikkati çeken Özkan, "Kollarını henüz hissetmeye başlamadı. 6 ay sonra tam anlamıyla hissedecek. Tokalaşmak, saçına dokunmak gibi kaba hareketleri yapabiliyor ama daha ince hareketleri yapmak 1 yılı bulur. Durumu iyi. Taburcu olacak seviyeye geldi. Ama Adıyaman'dan Antalya'ya kontrole gelip gitmesi zor olacağı için 2 ay sonra taburcu edeceğiz" bilgisini verdi.    

Mesleğe başlarken en büyük hedefinin, insanların hayatına dokunabilmek ve yaşamlarını değiştirebilmek olduğunu vurgulayan Özkan, "Bunun en iyi örneği Mustafa. Ameliyat öncesi, sonrası ve geçirdiği süreçleri yakından bildiğim için onunla tokalaşmak çok güzel bir duygu oldu. Umarım güzel bir hayat kurar kendine" diye konuştu.    

 

    

ETİKETLER

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