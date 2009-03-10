Hocaların sakalı YÖK'ün gündeminde

Öğretim üyelerinin yıllardır esnek uygulanan saç sakal ve kılık kıyafetlerine hukuki dayanak sağlamak için hukukçulardan oluşan bir komisyon çalışıyor.



Üniversite personeli disiplin yönetmeliği taslağında, hocaların "her gün tıraş olması, kravat takması"nı öngören kamu çalışanları kılık kıyafet yönetmeliğine doğrudan atıfta bulunulması, "Peki hocalar nasıl giyinecek ?" tartışmasına neden oldu. Bunun üzerine YÖK, üniversite öğretim üyelerine giyimde esnek davranmalarını devam ettirecek ve "personel ile öğretim üyesi" ayrımını öngörecek bir formül arayışına girdi.



YÖK Personel Disiplin Yönetmeliği'ne göre, öğretim üyeleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelle aynı kılık kıyafet kanununa tabi. 1982 yılında çıkan yönetmelikte kadınların giyebilecekleri kıyafetler sıralanıyor. Erkek personelin ise her gün sakal tıraşı olma ve kravat takma zorunluluğu bulunuyor. Kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterlerin giyimi de yasaklanıyor. Ancak bu hükümler üniversite öğretim üyeleri için esnek uygulanıyor. Birçoğu sakal bırakıyor, kravatsız ve balıkçı yaka kazakla okula gidiyor.



Yönetmeliğe aykırı davranış



Şimdiki yönetmelik "Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmamak" derken taslakta bu "1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümlerine aykırı davranmamak" diye değiştirildi.



Hocalara yeni formül



YÖK toplantısında bu tartışma konusu oldu. Fiili olarak sorun olmadığını belirten üyeler, ancak artık buna hukuki bir altyapı sağlanması gerektiğini söyledi. Sorunun üniversite personeli ile öğretim üyelerinin durumunun aynı yönetmelikle düzenlenmesinden kaynaklandığını savunan bazı üyeler bunun ayrılabileceği görüşünü vurguladı. Ancak bunun eşitlik ilkesine aykırı olabileceği söylenince ek düzenlemeyle hocalara formül üretilmesine karar verildi. Taslağı hukukçulardan oluşan bir komisyon değerlendirmeye aldı. YÖK de 12 Mart'ta tartışacak.



