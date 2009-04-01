'Hocaefendi'yi oynamaktan şeref duyarım'

TRT 1'de dün akşam ekrana gelen 'Ayrılık' dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Özhan, "TRT Fethullah Gülen'li dizi çekti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Habertürk gazetesinde çıkan haberde Ahmet Özhan'ın oynadığı 'Hacı' karakterinin Fethullah Gülen'i anlattığı söylenmişti.



Zaman gazetesinden Yusuf Bülbül’ün haberine göre; oynadığı karakterin Fethullah Gülen Hocaefendi'yle ilgisi olmadığını söyleyen Özhan, "Bu, bir Avrasya kavramı. Oradaki hassasiyetlerle alakalı oluşmuş bir senaryo. Türk cumhuriyetlerinin birbirleriyle dayanışma içinde olabilmeleri, birbirlerini anlamaları için lazım olan önemli öğelerden biri eğitim. Bu dizide de öyle biri var, okullar açılıyor. Oradaki hizmetler, açılan okullar Hocaefendi'ye bağlandığı için de böyle yorumlamışlar. Ya da işlerine öyle geliyor. Bu tür asparagas haberleri ortaya atıyorlar. Şunu da söyleyim; bu yorumların bizim için bir mahzuru yok. Hocaefendi'yle aynı satırda ismimin geçmesinden şeref duyarım. Keşke Hocaefendi'nin hayatını ona yakışır bir şekilde oynayacaksın deseler, ben de başımla beraber oynarım" dedi.



Kendisinden görüş alınmadan böyle bir haberin kaleme alınmasını yadırgadığını da söyleyen Özhan, "Magazinciler yapmış. Korkacak, inkâr edecek değilim. Ama Hacı karakteri Hocaefendi değil" şeklinde konuştu.



TRT 1'de salı günleri ekrana gelecek olan 'Ayrılık'ta Özhan'ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu, Azra Akın ve Zeynep Tokuş gibi isimler rol alıyor. Türkiye dışında pek çok ülkede çekilen dizide Karadeniz havzasındaki Türk cumhuriyetlerinin tümünü kapsayan kardeşlik, dil, din ve tarih birliğine vurgu yapılıyor.

