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Hobisini mesleğe dönüştürdü; şimdi 7 yıldızlı otellere ve yurt dışına satıyor

Çiftin kurduğu bahçe doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanıyor

09 Eylül 2017 06:33

Kahramanmaraş'ta bir kadın girişimcinin, eşiyle birlikte oluşturduğu bahçede çeşitli aparatlarla kalp ve küp şeklinde üretilen elmalar, yurt içi ve dışındaki otellere satılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Andırın ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde ev hanımı Nilgün Kayıran, 5 yıl önce halk pazarından aldığı 5 kök çilek fidesini evinin balkonundaki saksılara dikti. Daha sonra fideleri evinin yanındaki 1,5 dönümlük bahçeye taşıyan ve yıllık 5 ton civarında ürün almayı başaran Kayıran, sektöre bu sayede adım attı. 

Eşi Ömer Kayıran ile elma bahçesi kurmaya karar veren girişimci kadın, yurt içi ve dışındaki otellere hizmet veren bir şirketle anlaşarak erkenci cinste yetiştirdikleri elmaları hasat öncesi çeşitli aparatlarla kalp ve küp şekline dönüştürerek satmaya başladı. 

İstanbul'daki bir firma aracılığıyla otellere satılan meyveler, büyük ilgi gördü. Kısa sürede üretim kapasitesini geliştiren çift, daha fazla ürün elde etmek için çalışma yapıyor. 

Çiftin kurduğu bahçe ayrıca evlilik hazırlığı yapanlar tarafından da doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor. 

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