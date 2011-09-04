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Ekonomi

Hobi bahçeleri yeni meyvelerle tanıştırdı KAYSERİ (A.A)

04 Eylül 2011 17:31

-Hobi bahçeleri yeni meyvelerle tanıştırdı KAYSERİ (A.A) - 04.09.2011 - Belediyeler tarafından emekli ve yaşlılara boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sosyal hayattan kopmamaları amacıyla tahsis edilen hobi bahçeleri, aynı zamanda tarımsal uygulama merkezleri gibi de çalışıyor. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bahçelerde, her yörede yetişebilen, domates, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzeler ile kavun, karpuz gibi meyveler yetiştiren emekli ve yaşlılar, Türkiye'deki farklı coğrafi bölgelerden ya da yurt dışından getirttikleri sebze ve meyve türlerinin tohumlarını da ekerek bulundukları bölgeye adaptasyonlarını sağlıyorlar. Bu sayede tarıma da hizmet eden emekli ve yaşlılar, yörelerindeki tarım ürünlerini çeşitliliğini artırarak, tüketicileri daha ucuz ve taze sebze ve meyve ulaşmasına öncülük ediyorlar. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeler öncülüğünde kurulan hobi bahçelerinin, halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılaması açısından son derece faydalı olduğunu söyledi. Bir ziraatçı olarak da hobi bahçelerinin tarıma önemli katkıları olduğunu düşündüğünü ifade eden Gülşen, ''Hobi bahçeleri yeni sebze ve meyve türlerinin bölgeye adaptasyonu açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu bahçeler bölgedeki tarım formunu da uzun vadede etkileyecektir. Çünkü, bahçe sahipleri farklı yörelerden hatta yurt dışından getirttikleri tohumları bahçelerinde ekerek deneme üretimleri yapıyorlar. Bu sayede Kayseri'de yetişmeyen pepino, ahududu, böğürtlen gibi yeni türlerin bölgeye adaptasyonunu sağladılar'' dedi.

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