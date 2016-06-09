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Yaşam
Deutsche Welle

“Hobbit“lerin ataları bulundu

Hobbit olarak da adlandırılan cüce insan Homo floresiensis’in atalarının Endonezya’daki bir adada yaşadığı tespit edildi.

09 Haziran 2016 22:03


Hobbit olarak da bilinen Homo floresiensis'in atalarının yaklaşık 700 bin yıl önce Endonezya'daki bir adada yaşadığı tespit edildi.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, bir yetişkin ve iki çocuğa ait kemik ve diş kalıntıları incelendi.

Çalışmanın yazarlarından, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Griffith Üniversitesi'nden Adam Brumm, “Hobbitler gerçekti. Dejenere olmuş modern insan değildi“ şeklinde konuştu.

Flores Adası'ndaki keşif, bir adada yeterli kaynak bulunmadığında insanların boyutunun küçüldüğüne bir kanıt olarak görülüyor.

Bugüne dek “ada cüceliği” olarak adlandırılan fenomen sadece hayvanlarda bulunmuştu. Örneğin Flores Adası'nda mini bir fil türünün yaşadığı keşfedilmişti. Ancak bu mini filin soyu mini insanlar tarafından avlanması sonucu tükenmişti.

Hobbitlerin bizden farklı kendine has bir insan türü olduğunu kaydeden Brumm, artık gezegende yaşamadıklarını söyledi.

Hobbitlerin hangi türden geldiği henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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