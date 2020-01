Hobbit için başkentin adı değişti

Yeni Zelenda'da 'The Hobbit: An Unexpected Journey' için yapılacak dünya prömiyeri öncesinde başkent Wellington'ın ismi, 'Orta Dünya'ya atfen 'Orta Dünya'nın Ortası' olarak değiştirilecek.







Yeni Zelanda, ünlü yönetmen Peter Jackson'ın İngiliz yazar J. R. R. Tolkien'in "The Hobbit" adlı fantastik kitabından uyarladığı filmin dünya prömiyerine hazırlanıyor.

Üçlemenin ilk filmi "The Hobbit: An Unexpected Journey" için 28 Kasım'da yapılacak dünya prömiyeri öncesinde başkent Wellington'ın ismi, Tolkien'in kurguladığı fantastik "Orta Dünya"ya atfen "Orta Dünya'nın Ortası" olarak değiştirilecek.

Gala öncesi ve sonrasında 6 hafta boyunca "Orta Dünya'nın Ortası" olarak masalsı bir atmosfere bürünecek başkentte yapılacak hazırlıklar için 900 bin dolarlık bir bütçe ayrıldı.

Wellington Belediye Başkanı Celia Wade-Brown, galaya katılmak ve Orta Dünya'nın büyüsüne kapılmak isteyen binlerce kişinin, Jackson'ın 3 binden fazla kişinin çalıştığı bir film endüstrisi yarattığı başkente gelmek istediğini söyledi.

Daha önce Tolkien'in aynı adlı eserinden uyarladığı "Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)" serisinin üçüncü ve son filmi "Return of the King (Kralın Dönüşü)" ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 11 dalda Oscar alan Jackson, "The Hobbit" serisinin ikinci filmi olan "The Desolation of Smaug"u 2013'te, serinin son filmi "There and Back Again"i ise 2014'te yayınlayacak.

"Yüzüklerin Efendisi"nin başlangıcı niteliğindeki "The Hobbit", hobbit Bilbo Baggins'in büyücü Gandalf ve 13 cüce ile gönülsüzce çıktığı uzun yolculuğu anlatıyor. Shire kentinde yaşayan, kısa boylu, kocaman tüylü ayaklı, neşeli, ehl-i keyif hobbit ırkından gelen Baggins, Orta Dünya'nın kaderini değiştirecek bu yolculukta "Tek Yüzük"ü Gollum'dan çalıyor ve ulu ejder Smaug'u öldürüyor.

Filmde Bilbo Baggings'i Martin Freeman canlandırıyor. Daha önce Yüzüklerin Efendisi serisinde rol alan Ian McKellen, Andy Serkis, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Christopher Lee, Ian Holm, Elijah Wood ve Orlando Bloom da The Hobbit'te seyirciyle tekrar buluşuyor.

"The Hobbit: An Unexpected Journey", dünya çapında 14 Aralık'ta gösterime girecek.