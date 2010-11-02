H&M’in ilk mağazası 6 Kasım'da Forum İstanbul’da

T24- H&M'nin Türkiye'de bir mağaza açması yıllardır dilden dile bir şehir efsanesi gibi dolaşıyor, bir türlü işin aslı ortaya çıkmıyordu.





Efsane nihayet ete kemiğe büründü, moda takipçilerinin sabırsızlıkla beklediği mağaza 6 Kasım'da açılıyor.







Bir cadde üzerinde mi yoksa alışveriş mağazasında mı açılacağı tartışmalara yol açan ve merak edilen H&M'in önceleri İstinye Park’ta mağaza açacağı ancak kontrat imzalamadığı için yerini Alman rakibi C&A’ya kaptırdığına dair söylentiler vardı, daha sonraki dedikodular ise mağazanın İstiklal Caddesi’nde yapımı süren Anadolu Han’da açılacağına dairdi.







Şimdi ise H&M'in bulutlu Türkiye mazisi güneşli çünkü; mağaza Forum İstanbul'da açılacak.



Her sezon ünlü tasarımcılar ve moda ikonlarına hazırlattığı koleksiyonlarla adından söz ettiren marka, bugüne dek Madonna, Kylie Minouge gibi yıldızların yanı sıra İtalyan modacı Roberto Cavalli, Fransız tasarımcı Karl Lagerfeld, İngiliz Stella McCartney, triko kraliçesi olarak bilinen Sonia Rykiel’ın hazırladığı sınırlı sayıdaki koleksiyonlar da ses getirmişti.



Hennes & Mauritiz'in kısaltması olan H&M'nin en büyük pazarı ise Almanya. İlk mağaza İsveççede kadın için anlamına gelen "Hennes" olarak Erlin Persson tarafından açıldı. Erkek kıyafet markası satan Mauritz Widforss’un satın alınmasıyla H&M marka adı oluştu.



Markanın hisselerin yüzde 37’si kurucu aileye, kalan hisselerin büyük çoğunluğu ise İsveç klisesine ait.



Dünyanın 21’inci büyük markası olan 4 ülkede 1800 mağazası ve 73 binin üzerinde çalışanı olan H&M’nin yaklaşık 15 milyar dolar cirosu bulunuyor.







