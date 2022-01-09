HKP dava açmıştı: Erdoğan'ın diploması hakkında mahkemeden karar

Ankara 14. İdare Mahkemesi, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili davayı reddetti. Av. Doğan Zafer Çıngı kararı istinafa taşıdıklarını açıkladı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Erdoğan’ın üniversite ve lise diplomalarında belirsizlik olduğunu iddia ederek Marmara Üniversitesi’ne başvuru yaparak üniversitede bulunması gereken diplomaların, üniversite sicil dosyasının ve transkript belgesinin, gerçekte bulunup bulunmadığını sormuştu, varsa bir örneğinin paylaşılmasını talep etti. Marmara Üniversitesi, HKP’nin başvurusunu “kişisel veri olduğu” gerekçesiyle reddetti. HKP avukatları daha sonra üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuru yaptı, “kişisel veri olduğu” gerekçesi ve oy birliği ile reddedildi.

14. İdare Mahkemesi: HKP'nin dava açma ehliyeti yoktur

Bunun üzerine HKP avukatları, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararının iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. 14. İdare Mahkemesi de “Her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet yönünden” davayı reddetti.

HKP avukatları dün Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne verilen dilekçede, talep edilen bilgilerin kamu yararını ve kamu düzenini ilgilendirdiği belirtildi. Dilekçede, “Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda bulunan kişinin bu makama gelme koşulları yoksa bunun araştırılmasını isteme ve dava açmada tüm özel tüzel kişiliklerin menfaati dolayısıyla taraf olma ehliyeti vardır” denildi.

Dilekçenin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Artık Partili bir Cumhurbaşkanı söz konusudur. Bu nedenle Partili bir Cumhurbaşkanının diplomasını başka bir partinin sorması ve kamuoyu ile paylaşmasını istemesi gayet hukukidir”

"Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, şunları söyledi:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın diploma meselesinin peşini bırakmıyoruz. Bizce Tayyip Erdoğan’ın diploma meselesi kişisel veri değildir. Tüm halkımızla paylaşılması gereken genel bir bilgidir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın diplomasının olup olmadığı sadece o kişiyi veya o kişinin okuduğu iddia edilen okulları değil, herkesi ilgilendirmektedir. Partimiz yıllardır bu diploma meselesi için mücadele veriyor ve mücadelesini de sürdürecektir. Ne olursa olsun. Hangi şartlar önümüze gelirse gelsin bu mücadelesinden vazgeçmeyecektir. HKP olarak yaptığımız istinaf başvurusunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”