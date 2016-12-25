Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, alınacak 5 hizmetli kadrosu için 'önlisans' şartı koydu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM geçen 21 Aralık’ta tercih listelerini ve boş kadroları açıkladı. İnternet sitesi üzerinden yapılan devlet memurluğu tercih listesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’ne alınacak ‘hizmetli’ kadrosu da var.

Listede 290340001 kod numaralı açık pozisyonda Ankara merkezde işe alınacak hizmetli kadrosunun nitelikler kısmında “Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması” yer aldı.

Hizmetli kadrosu için önlisans şartı istenilmesi, sosyal medyada tartışmalara konu oldu. Hizmetli kadrosu için 2 yıllık üniversite mezuniyeti istenmesi özellikle üniversite mezunlarının tepkilerine neden oldu.