T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hizmetli kadrosu için önlisans şartı

Maliye bakanlığı, 5 hizmetli için önlisans şartı koydu

25 Aralık 2016 21:20

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, alınacak 5 hizmetli kadrosu için 'önlisans' şartı koydu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,  KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM geçen 21 Aralık’ta tercih listelerini ve boş kadroları açıkladı. İnternet sitesi üzerinden yapılan devlet memurluğu tercih listesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’ne alınacak ‘hizmetli’ kadrosu da var.

Listede 290340001 kod numaralı açık pozisyonda Ankara merkezde işe alınacak hizmetli kadrosunun nitelikler kısmında “Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması” yer aldı.

Hizmetli kadrosu için önlisans şartı istenilmesi, sosyal medyada tartışmalara konu oldu. Hizmetli kadrosu için 2 yıllık üniversite mezuniyeti istenmesi özellikle üniversite mezunlarının tepkilerine neden oldu.

ETİKETLER

Maliye Bakanlığıhizmetliüniversiteönlisans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24