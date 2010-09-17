Hizmetli atanmayınca temizlik işi öğretmenlere düştü!

T24- Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde bu yıl hizmete açılan 16 derslikli Müslüm Erdoğan İlköğretim Okulu’na hizmetli atanmayınca okulun temizliğini öğretmenler yaptı.



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Yeni okullu olan 34 mevcutlu 1’inci sınıf öğrencileri ile eğitim-öğretime açılan okula temizlik görevlisi ve hizmetli kadrosuna atama da yapılmadı. Bunun üzerine Okul Müdürü Durdu Aydın, kadrolu öğretmenlerle birlikte okulu temizlemeye karar verdi. Aydın’ın konuyu açtığı öğretmenler de bu konuya olumlu yaklaştı. Öğretmenler, okul müdürü öncülüğünde ellerine paspas, süpürge ve bezleri alıp, okulu süpürdü, paspasladı, sıraları ve camları sildi.





Öğretmenlerin temizlik seferberliği ile pırıl pırıl olan okulun erkek öğretmenleri süpürge ve paspaslarla yerleri süpürüp, temizledi. Kadın öğretmenler de pencerelerin camlarını, sıraları ve yazı tahtalarını silerek temizledi.



Okul Müdürü Durdu Aydın, öğretmenlerle aldıkları kararla okulu temizlediklerini söyledi. Aydın, “Her şeyi devletten beklememek lazım. Amacımız 20 Eylül Pazartesi günü tam faaliyete geçecek olan okulumuzda öğrencilere temiz ve hijyenik bir ortam sunmak” dedi.



Öğretmenler ise, yaptıkları çalışmadan mutluluk duyduklarını, ilk intibanın önemli olduğunu, ilk kez gelecek öğrencilere temiz bir ortamda eğitim vermeye çalıştıklarını dile getirdi.



