Hizmet üretici enflasyonu yıllık yüzde 71,63 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) açıkladı. Buna göre H-ÜFE ocakta aylık yüzde 13,09, yıllık ise yüzde 71,63 oranında arttı. H-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 36,94 artış gösterdi.

H-ÜFE yıllık bazda bakıldığında; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 90,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 54,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 31,17, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 191,90, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 54,07 artış gerçekleşti.

Aylık bazda ise; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,95, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,84, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 14,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 19,36 arttı.

22 alt sektör daha düşük değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 14,47, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 20,54, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 21,80 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 194,25, gayrimenkul hizmetleri yüzde 191,90, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 126,44 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık 15 alt sektör daha düşük değişim gösterdi

H-ÜFE'de aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,88 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. En düşük artış gösteren alt sektörler ise yüzde 2,59 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 3,95 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri oldu.

Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 32,20, istihdam hizmetleri yüzde 27,07, güvenlik ve soruşturma hizmetleri yüzde 25,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.