Hizmet pasaportuyla Almanya’ya gidip dönmeyenler anlattı: Kaçmayıp ne yapacaktık, böyle bir hizmet varsa, tabii değerlendireceğiz

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin yurt dışına gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesi üzerine ortaya çıkan gri pasaport skandalıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, ‘hizmet’ veya ‘kültür turu’ adı altında düzenlenen etkinlikle belediye eliyle yurt dışına insan kaçırma yöntemiyle ilgili başlattığı soruşturmanın kapsamını genişletti. Ancak uzun süredir devam ettiği belirtilen bu yöntemle şimdiye kadar Almanya'ya gidenlerin sayısının 10 bini aştığı ileri sürülüyor.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, hizmet pasaportuyla yurt dışına gidenlerden bazıları şunları anlattı:

R.T. (Bingöl): Geleli iki yıldan fazla oluyor. “Pasaport alıp yasal olarak Almanya'ya gidebilirsin” dediler. Pasaportum üç hafta sonra geldi. Bazılarımız uçakla gitti, biz karayoluyla. Hannover'de meyve-sebze halinde çalışıyorum.

Vakkas A. (Muş): Arkadaşlarım Bingöl'den duymuş, beni de listeye yazdılar. 8 bin Euro'ya anlaştım. İnşaatlarda çalışıyorum.

M.A. (Bingöl): Hannover'de meyve-sebze halinde çalışıyorum. Çok şükür karnımız doyuyor. Beni buradan atana kadar çalışırım. Sonrası Allah kerim.

P.S. (Bingöl): Hamburg'da inşaatta çalışıyorum. Köyüme para göndermeye de başladım. Kaçmayıp ne yapacaktık! Böyle bir hizmet varsa, tabii değerlendireceğiz.

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