-HIZLI YAZIM İÇİN F KLAVYE ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Uzmanlar, Türkçe hızlı yazmaya en uygun klavye olan ancak kullanım oranı yüzde 10'lara gerileyen F klavyenin yaygınlaşmasının önemine işaret etti. Son 10 yılda Q klavyenin, tüm klavyelerin yüzde 90'ını oluşturduğu belirtilerek, Türkiye'nin hızlı yazıma çok uygun verimli bir standart olan F klavyeyi son 10 yıldır kaybettiği bildirildi. Türkiye Bilişim Derneği eski yönetim kurulu üyesi Serdar Bilecen, dünya genelinde Latin harflerini kullanan 4 klavyeden birinin F klavye olduğunu bildirdi. Arap, Çin ve Kiril gibi alfabeler için özel klavyelerin bulunduğunu anlatan Bilecen, Türkçe F klavyenin ise Latin alfabesini kullanan özel olarak tasarlanmış 4 klavyeden biri olduğunu belirtti. Bilecen, İngilizce için geliştirilmiş İngiltere ve ABD menşei iki klavye ile Alman dili için geçerli olan bir klavyenin dışında F klavyenin 3. bir dil için icat edildiğini kaydetti. İngilizce için üretilen Q klavyenin daktilo kullanılan dönemlerde harflerin birbirine karışmasıyla oluşan kitlenmelerin önüne geçmek üzere üretildiğini, ancak hızlı yazıma uygun bir klavye olmadığını belirten Bilecen, ''Q klavye, İngilizcede yavaş yazmak için üretilmiş bir klavye. O dönemlerde daktilolarda birbirine yakın tuşlar olması nedeniyle kitlenmeler yüksekti. Sık kullanılan harflerin birbirinden uzaklaştırılması için Q klavye ortaya çıktı. Bu nedenle Q klavye, hızlı yazma için verimli değil, aksine çok verimsiz bir klavyedir'' dedi. F klavyenin ise 1955 yılında bir standart haline dönüştürülerek yoğun olarak kullanıma alındığını bildiren Bilecen, ancak giderek yaygınlığının azaldığını anlattı. -''TÜRKİYE 10 YILDA F KLAVYEYİ KAYBETTİ''- Son 10 yılda Q klavyenin, tüm klavyelerin yüzde 90'ını oluşturduğunu belirten Bilecen, ''F klavye oranı ise yüzde 10 dolayında kaldı. Türkiye, hızlı yazıma çok uygun verimli bir standart olan F klavyeyi son 10 yıldır kaybetmiş durumda'' diye konuştu. Bilecen, önümüzdeki dönemde okullarda F klavye standardının yeniden getirilememesi durumunda bu klavyenin yakın zamanda ortadan kalkacağını belirterek, şöyle konuştu: ''F klavyenin yaygın kullanılması, Türkçe hızlı metin yazma, verimli metin yazma açısından doğru olandır. Çok hızlı yazanlar için F klavyede dakikada 100 kelime yazılıyorsa Q klavyede bu hız yarıya düşer. F klavyenin, Türkçenin harf ve kelime diziliş yapısına uygun olduğu bilimsel olarak da tespit edildi. Sürekli Türkçe yazan ve hız gerektiren mesleklerde, F klavye kullanımı büyük fark yaratır. Türkiye, F ile klavye hızında dünyada en yüksek başarıları kazanan ülkelerin başında geliyor. Dünya şampiyonları hep Türkiye'den çıkıyor. Bu şampiyonalarda tüm yarışmacılar kendi klavyesini kullanıyor.'' F klavye kullanımının yaygınlaşması için küçük yaşlarda alışkanlık kazandırılması gerektiğine işaret eden Bilecen, ilköğretim okullarından itibaren F klavye eğitimine başlanması durumunda 10 yıl içinde istenen kullanım oranının yakalanabileceğini belirtti. Bilecen, ''Dünyada kendi klavyesini yaratmış 4 ülkeden biri olan Türkiye, F klavye ile dilimize ve on parmak kullanımına en uygun klavyeyi yaratmıştır. F klavye için farkındalık yaratılmalı ve çok geç kalınmamalı'' diye konuştu. -''AVRUPA VE ABD YÜZDE 85 ON PARMAK KULLANIYOR, TÜRKİYE'DEKİ ORAN YÜZDE 4''- Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve 1969, 1971 yıllarında Uluslararası Daktilo Klavye Şampiyonasında dakikada 113 kelime yazarak birinci olan Seçkin Köse ise açıklamasında, gençleri F klavye üzerine yetiştirip uluslararası yarışmalara götürdüklerini anlattı. F klavyenin Türkçenin yapısına en uygun klavye olduğunu vurgulayan Köse, ''F klavyede, en güçlü parmaklara en sık kullanılan harfler yerleştirilmiştir. Sol ele sesli harfler, sağ ele sessiz harfler. En kuvvetli parmaklar olan işaret parmakları en sık kullanılan harflere basar. Bu sistem dünyanın ender sistemlerinden biridir'' dedi. Avrupa ve ABD'de bakmadan 10 parmak klavye kullanıcılarının yüzde 85 oranında olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 4 olduğunu bildiren Köse, ''On parmakla bakmadan F klavye ile yazı geliştirilmeli. Böylelikle zamandan büyük tasarruf sağlanmış olur'' diye konuştu. Köse, 1995 yılından beri Türkiye'de F klavyenin yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini, yakın zamanda ise Milli Eğitim Bakanlığını, Sanayi Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve TOBB'u ziyaret ederek bir öneri sunduklarını dile getirdi. İlkokullardan başlayarak gençlerin ve çocukların on parmakla F klavyeyi öğrenmelerinin teşvik edilmesini istediklerini bildiren Köse, ''Hangi klavyenin verimli olduğu tartışması bitmiştir. Bilimsel ve teknolojik olarak F klavyenin yaygınlaştırılmasının başarılması gereklidir'' dedi. (SME-CÜN-SK)