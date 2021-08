Hızlı ve Öfkeli 9'dan bir rekor daha

Amerika'da birkaç gün önce vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 9, pandemi döneminde en çok hasılat elde eden film oldu.

Hızlı ve Öfkeli 9, geçtiğimiz ay Avrupa ve Asya'da bazı ülkelerde vizyona girdi. Birkaç gün önce de Amerika'da vizyona girdi. Amerika'da vizyona girmesinin ardından da rekora imza attı.

Hızlı ve Öfkeli 9'un 25 Haziran'da vizyona girmesi ile film, Kuzey Amerika'da pandemi sırasında en çok hasılat elde eden film oldu. 70 milyon dolar hasılat elde eden film, rekorun önceki sahibi Godzilla vs. Kong'dan birinciliği aldı. Godzilla vs. Kong'un rekoru da 48.5 milyon dolardı. Amerika için normal zamanda hasılat rekoru ise 177 milyon dolar ile Star Wars: The Rise of Skywalker'ındı.

Hızlı ve Öfkeli 9, şu ana kadar küresel olarak 400 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Hızlı ve Öfekli 9, Türkiye'de 2 Temmuz'da sinemaların açılması ile birlikte vizyona girecek. Şu anda sinemalar online olarak bilet satışı yapıyor.