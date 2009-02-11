Hızlı trene isim olarak Bakan'ın soyadı önerildi

TCDD’nin 13 Mart’ta sefere başlaması planlanan Ankara-Eskişehir hızlı trenin adının belirlenmesi için başlattığı ankette en çok önerilen isimler 'Yıldırım' ve 'Turkuaz' oldu.



TCDD yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hızlı trenin ismini belirmek için “www.tcdd.gov.tr” internet adresinde 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ankete 55 bin kişi katıldı.



Ankette en çok önerilen isimler sırasıyla şöyle; “Yıldırım”, “Turkuaz”, “Kardelen”, “Türk Hızlı Treni”, “Türk Yıldızı”, “Çelik Kanat” ve “Yüksek Hızlı Tren”.



TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, en çok önerilen isimlerden oluşan listeyi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a sundu.



Bilet fiyatı yüzde 50 indirimli



Bu arada, TCDD Genel Müdürlüğü, hızlı tren bilet ücretinin belirlenmesi için sürdürdüğü çalışmalarda son aşamaya geldi.



“Olması gereken, başa baş bilet ücretini 30 TL’nin üzerinde” olarak belirleyen TCDD, vatandaşların hızlı trene alışması için başlangıçtaki promosyonlu ücreti yüzde 50 indirimli olarak uygulamaya koyacak.



Promosyonlu bilet uygulamasının ne kadar süre devam edeceği ise vatandaşların talebine bağlı olarak belirlenecek.



Kombine taşımacılık



TCDD Genel Müdürlüğü, “Kombine Taşımacılık” yöntemiyle Ankara’dan, Bursa, Kütahya, İstanbul ve İzmir’e daha kısa sürede ulaşımı da hedefliyor.



Eskişehir Garı’ndan Bursa’ya otobüs seferleri yapılmasını planlayan TCDD, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile konuyla ilgili görüşmelere başladı. TCDD yetkilileri, bu yolla şu anda karayolu ile 6 saat süren Ankara-Bursa yolunun, otobüs bağlantılı hızlı tren ile 4 saate ineceğini vurguladı.



TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara-Eskişehir hızlı tren yolcularını, konvansiyonel tren seferleriyle Kütahya, İstanbul ve İzmir’e daha kısa sürelerle taşımayı da hedefliyor.

