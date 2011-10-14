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Ekonomi

Hızlı Trene AB desteği ANKARA (A.A)

14 Ekim 2011 19:52

-Hızlı Trene AB desteği ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Köseköy-Gebze arasında kalan kısmının inşası için sözleşme imzalandı. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin ''Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'' kapsamında finansman sağladığı proje için Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından 2 Temmuz 2010 tarihinde ihaleye çıkıldığı anımsatıldı. 7 konsorsiyumun teklif verdiği 150 milyon avro bütçeli projenin ihalesini, 146,8 avro teklif veren İtalyan Salini Costruttori S.p.A. firması liderliğindeki ''Salini Costruttori S.p.A., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. Konsorsiyumu''nun kazandığı belirtildi. Açıklamada, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun'un, projenin Türkiye-AB mali işbirliği alanında şimdiye kadar imzalanan en yüksek bütçeli proje olduğunu belirterek, uzun süren ihale sürecinin başarıyla sonuçlandırılmış olmasının ulaştırma alanındaki fonların absorbe edilmesi açısından önemli bir ilerleme olduğunu söylediği ifade edildi. Projenin, Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğundaki ''Ulaştırma Operasyonel Programı'' altında yer aldığı belirtilerek, 56 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 160 km hıza göre inşa edilmesinin planlandığı, hat tamamlandığında, yapımı devam eden Marmaray hattı ile de birleşmiş olacağı kaydedildi. Projenin müşavirlik ve kontrollük işlerinin Alman ILF firması liderliğindeki ''ILF Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti., ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Obermeyer Planen+Beraten GmbH, Optim Obermeyer Proje Teknik Bilgi İşlem Merkezi A.Ş. ve Neti Danışmanlık İnşaat Ltd. Şti. Konsorsiyumu'' tarafından yürütüleceği, buna ilişkin 6.3 milyon avro bedelli sözleşmenin de önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiği bildirildi.

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