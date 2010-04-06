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Yaşam

Hızlı trende yol çalışması nedeniyle ara

06 Nisan 2010 14:43

T24- Ankara-Konya hızlı tren hattındaki yol çalışması nedeniyle bazı tren seferlerine ara verildiği bildirildi.


TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara-Konya Hızlı Tren Kesim 2. altyapı ikmal inşaatı, Horozluhan-Pınarbaşı istasyonları arasındaki mevcut konvansiyonel hattın 3 kilometrelik bölümünde yapılacak çalışmalar dolayısıyla hat, bir süre tren trafiğine kapatılacak.


Buna göre, Haydarpaşa-Konya arasındaki çalışan Meram Ekspress treninin Afyonkarahisar-Ali Çetinkaya arasındaki 10-15 Nisan 2010 tarihli, Konya Haydarpaşa arasında işleyen Meram Ekspres treninin Afyonkarahisar-Ali Çetinkaya arasındaki 10-15 Nisan 2010 tarihli, Haydarpaşa-Adana arasında işleyen İç Anadolu Mavi Treni'nin 9-10-15 Nisan 2010 tarihli ve Adana-Haydarpaşa arasında işleyen İç Anadolu Mavi Treni'nin 9-15 Nisan 2010 tarihli seferlerine ara verildi.

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