Hızlı trende yol çalışması nedeniyle ara

T24-

TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara-Konya Hızlı Tren Kesim 2. altyapı ikmal inşaatı, Horozluhan-Pınarbaşı istasyonları arasındaki mevcut konvansiyonel hattın 3 kilometrelik bölümünde yapılacak çalışmalar dolayısıyla hat, bir süre tren trafiğine kapatılacak.





Buna göre, Haydarpaşa-Konya arasındaki çalışan Meram Ekspress treninin Afyonkarahisar-Ali Çetinkaya arasındaki 10-15 Nisan 2010 tarihli, Konya Haydarpaşa arasında işleyen Meram Ekspres treninin Afyonkarahisar-Ali Çetinkaya arasındaki 10-15 Nisan 2010 tarihli, Haydarpaşa-Adana arasında işleyen İç Anadolu Mavi Treni'nin 9-10-15 Nisan 2010 tarihli ve Adana-Haydarpaşa arasında işleyen İç Anadolu Mavi Treni'nin 9-15 Nisan 2010 tarihli seferlerine ara verildi.