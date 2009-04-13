Hızlı tren raylarında hızlı deformasyon

Hızlı Tren Müdür Yardımcısı Aşkın, 24 Mart’ta “Yolda yer yer deformasyonlar oluştu. Yeni açılmış olması sebebiyle, dinamik tren kuvvetlerine karşın hattın ne gibi tepkiler vereceği henüz bilinmemektedir” diye bir uyarı yazısı yazdı



Ankara-Eskişehir hattında 13 Mart’ta seferlere başlayan hızlı trenin kullandığı raylarda deformasyon saptandı. TCDD Genel Müdürlüğü’nün 24 Mart’ta resmi bir yazıyla uyarıldığı, acilen 2.1 milyon TL’lik ödenek çıkarılması ve yolun onarılmasının istendiği ortaya çıktı.



CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, bu gelişmeyi soru önergesi haline getirerek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sundu.

Soysal’ın ulaştığı belgeye göre, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdür Yardımcısı Tuna Aşkın, 24 Mart tarih ve 116/06 sayılı “Yol tamirat makineleri, yol bakım işleri, ödenek temini” konulu bir yazıyı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’ne gönderdi.



Hızlı trenin günde karşılıklı 4 sefer yapıldığı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

“Bölgemiz elemanlarınca yapılan turnelerde, yolda yer yer deformasyonların oluştuğu gözlemlenmektedir. Yol tamirat makinelerimizin olmaması nedeniyle, arızalı noktaların tamiratları gerçekleştirilemediğinden tekayyüdatlar (hız sınırlandırması) konulmuştur.



‘Acilen yapılmalı’



Hem yeni açılmış olması sebebiyle, dinamik tren kuvvetlerine karşın hattın ne gibi tepkiler vereceği henüz bilinmemektedir. Tekayyüdatların kaldırılması ve yolun trafik emniyetinin sağlanması için: 1 adet buraj, 1 adet stabilizatör, 1 adet regülatör ve diğer yol bakım işlerinin gerçekleştirilmesi hususunda bakım sözleşmesi yapılmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.” Yazıda, yapılacak yol bakım onarım ihalesi sonuçlanıncaya kadar, 60 gün süreyle mahalli piyasadaki şirketlerle sözleşme imzalanması, bu işlerin acilen yapılabilmesi için de 2 milyon 121 bin 600 TL’lik ödeneğe ihtiyaç olduğu bildirildi.



Soysal, “Bu yazı yeterince deneme seferi yapılmadığını da ortaya koydu” yorumunu yapan Soysal, Milliyet’e şunları söyledi:

“Şatafatlı bir törenle başlayan hızlı tren 11 günde hız kesmek zorunda kaldı. Ankara-Eskişehir arasını 1 saat 20 dakikada alacağı söylenen tren, şimdi 2 saatte gidiyor. Çünkü, raylarda deformasyon saptandı. Önlem almak için ikinci bir Pamukova kazası mı gerekiyor? Uyarıya rağmen hızlı tren seferleri niçin durdurulmuyor?”







