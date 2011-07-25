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Dünya

HIZLI TREN KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ ŞANGHAY (A.A)

25 Temmuz 2011 22:29

-HIZLI TREN KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ ŞANGHAY (A.A) - 25.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde meydana gelen hızlı tren kazasında ölü sayısı 39'a yükseldi. Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer enkazdan çıkartılan cesetlerle ölü sayısının yükseldiğini belirtti. Yetkililer, kazada yaralanan 192 kişiden 12'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. ABD'nin Çin Büyükelçiliği, kazada ölen iki yabancının ABD vatandaşı olduğunu doğruladı. Ülkede bu kazanın ardından kamuoyu birçok yolla endişelerini gündeme getirmiş, ardından Çin Demiryolu Bakanlığı ülkedeki hızlı tren ağının güvenilir olduğunu ifade etmişti. Pekin'den Fucien eyaletinin başkenti Fucou'ya giden D301, Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'dan Fucou'ya giden D3115 sefer sayılı trene arkadan çarpmıştı.

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