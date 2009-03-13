Hızlı tren ilk seferine Başbakan'la çıktı

Ankara ile Eskişehir arasında hizmet verecek yüksek hızlı tren, seferlerine başladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı tren, saat 09.40'ta Ankara'dan Eskişehir'e hareket etti.



Trenin sefere başlaması dolayısıyla Ankara Garı'nda tören düzenlendi. Başbakan Erdoğan, Ankara Garı'na gelişinde Ankaralı seğmenlerin gösterisiyle karşılandı.



Erdoğan, törende yaptığı kısa konuşmada, hızlı trenin hayırlı olmasını diledi.



Bundan sonra Eskişehir ile İstanbul hattını süratle tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, Ankara-İstanbul hattını bitirdiklerinde on yılların hayalini gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi.



Erdoğan, gelecek yıl sonu bitirmeyi hedefledikleri Ankara-Konya etabının da kendileri için büyük önem arzettiğini dile getirerek, "Böylece demir ağlarla ülkemizi örüyoruz" dedi.



Yüksek Hızlı Tren'in ilk seferinde, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İran ve İspanya'nın ulaştırma bakanları, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok sayıda gazeteci de yolcu olarak bulunuyor.



Bu arada, trene binen Beyza ve Furkan isimli iki kardeş, Başbakan Erdoğan'ın komşusu olduklarını ve trene binmek istediklerini salı günü Erdoğan'a ilettiklerini belirttiler.



Hızlı trenin özellikleri



TCDD Genel Müdürlüğü, hızlı trenlerin üreticisi İspanyol CAF firmasıyla yapılan sözleşme gereği 12 set temin edecek. Bu tren setlerinden 3'ü tamamlanarak TCDD'ye teslim edildi. Bu setlerin ikisi bugün itibarıyla hızlı tren hattında kullanılmaya başlandı, diğerinin ise statik ve dinamik testleri devam ediyor. Kalan 9 set ise 2010 sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek.



Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretiminde son teknolojiler kullanıldı. Saatte 250 kilometre hız yapabilen tren, 17,5 milyon avroya mal oldu.



Dağıtılmış 8 motor tarafından çekilen tren, motor arızalarından dolayı yolculuklarda herhangi bir aksamaya meydan vermeyecek.



Trende, işletmeyi temsil eden kurumsal renkler olan mavi ve kırmızı renkler yer alıyor. 6 setten oluşan vagonlar, business ve ekonomi vagonları olarak ayrı ayrı dizayn edildi. Business vagonların oturma düzeni 2 artı 1 şeklinde, ekonomi vagonlar ise 2 artı 2 koltuk şeklinde sağlandı. Tek seferde Toplam 419 yolcuyu taşıyabilen trenin koltukları 55 business, 354 birinci sınıf, 2 özürlü, 8'i de kafeterya için monte edildi.



Business bölümümdeki koltuklar deri, diğer bölümlerdeki koltuklar ise kumaşla kaplandı. Business bölümündeki tüm koltukların arka bölümlerine 4 ayrı kanaldan yayın yapılabilecek şekilde LCD ekran görsel yayın sistemleri konuldu. Taşınabilir bilgisayarlar için güç kaynağının bulunduğu trende ortak kullanım için ayrıca LCD ekranlar tavanlara yerleştirildi.



Yolculukta maksimum konforun sağlanması amacıyla hızlı trenin ses yalıtım düzeyi yükseltildi. Bu sayede dışarıdan düşük gürültü gelmesi sağlandı. Tünellerde ve karşılıklı tren geçişlerinde yolcuların basınçtan etkilenmemesi için basınç dengeleme sistemi kuruldu. Bu sayede yolcuların olası kulak rahatsızlıkları önlenecek.



Dijital göstergelerle yolcuların bilgilendirildiği vagonda, çağrı butonları, vakumlu tuvaletler bulunuyor.



Hadise kaydedici konuldu



Hızlı tren, olası kazalara karşı maksimum güvenlik önlemleriyle donatıldı. Hız ve mesafe kontrolü için iki sinyal ekipmanı konulurken, olası kazalarda vagonların üst üste tırmanmalarını önleyen dizayn kullanıldı.



Makinistlerin bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere 16 kameranın yerleştirildiği trene, uçaklardakine benzer şekilde "hadise kaydedici" konuldu. 4 kamerayla trenin dışından da görüntü toplanacak.



Makinistlerin bayılması ya da ani ölümlere karşı treni durduran "Totman" cihazı konulurken, arızaları anında tespit edecek SICAS bilgisayarı monte edildi. Tren hareket ettikten sonra giriş kapılarını otomatik olarak kilitleyen sistem, kızaklama önleme sistemi, acil durum freni, arıza ve bilgi aktarımı için GPRS modülü, giriş kapılarında sıkışmayı önleyen engel tespit sistemi, yangın tespit sistemi, trendeki diğer donanımlar arasında yer alıyor.



Hızlı tren, Ankara-Eskişehir arasında tamamı elektrikli, sinyalli ve çift hatlı hızlı demir yolu üzerinde çalışacak.

