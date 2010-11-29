-HIZLI TREN HIZ KAZANDI YOZGAT (A.A) - 29.11.2010 - Ankara-Tiflis bağlantılı hızlı tren projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas arasındaki çalışmalara hız verilerek, hızlı tren projesinin altyapısını oluşturan viyadük, tünel, geçiş güzergahlarındaki yarmaların biran önce tamamlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Derlenen bilgilere göre, Ankara-Yozgat-Sivas arasındaki demiryolu hattı üzerinde bulunan Yerköy, Yozgat, Sorgun bölgesine yapılacak olan demiryolu gar müdürlüğü istasyonlarının yerleri de belirlenerek, inşaat çalışmalarına başlanıldı. Yerköy ilçesinde Akpınar köyü sınırları içinde, E-88 Karayolu paralelinde kurulacak istasyon merkezinin yapılacağı alanda istimlak çalışmaları tamamlanarak, bölgede bulunan dağların devrilip, hafriyatının çekilmesi çalışmalarına başlanırken, Yozgat merkezde Divanlı köyü yakınlarında istasyonda hafriyat çalışmalarının önemli bölümü bitirildi. Toplam 840 milyon lira harcanarak, yüklenici firmaya 20 Kasım 2008 tarihinde yapılan yer tesliminden itibaren 1080 günde tamamlanması planlanan projenin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas arası demiryolu projesi tamamlandığında 602 kilometre olan Ankara-Sivas arası mevcut demiryolu ulaşımı 141 kilometre kısalarak, 461 kilometreye, seyahat süresi ise 12 saatten 2 saat 51 dakikaya, mevcut seyahat süresi yaklaşık 21 saat olan İstanbul-Sivas arası da 5 saat 49 dakikaya inecek. Toplam 442 kilometre uzunluğundaki yeni hattın döşeneceği Ankara-Yozgat-Sivas arasında yaklaşık 1484 metre uzunluğunda 6 viyadük, 1180 metre, 695 metre, 4 bin 798 metre olmak üzere üç ayrı tünelin bulunduğu bölgede demiryolunun geçeceği 15 köydeki istimlak çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bu arada AK Parti Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, demiryolu projesiyle ilgili güzergah değişikliğinin zorunlu olduğuna işaret ederek, Yozgat'ın Sorgun ilçesi ile Sivas arasındaki güzergahta jeotermal kaynakların bulunması nedeniyle zeminin çok oynak olduğu, bu nedenle de hızlı tren için uygun olmadığının belirlendiğini ifade etti. Milletvekili Çiçek, yaptıkları itiraz sonucunda ilk belirlenen demiryolu güzergahında yeniden zemin etüt çalışması yapıldığını, yapılan tüm çalışmalar sonucunda hazırlanan raporların hızlı tren geçişi için uygun olmaması nedeniyle yeni bir güzergahın belirlenmesinin zorunlu hale geldiğini, çalışmaların da yeni güzergahtan devam ettiğini anlattı. Milletvekili Çiçek, şöyle dedi: ''Bu konuda yapılan itirazlarla ilgili olarak biz de gereken çalışmayı yaptık, girişimlerde bulunup ilk hazırlanan güzergahtan hattın geçmesini istedik, hatta burada bir toplantı da yaptık. Ancak, ilk belirlenen yol güzergahı üzerinde jeotermal kanyaklar bulunuyor, bu nedenle zemin çok oynak olduğundan riskli çıktı. Yeni bir zemin etüt çalışması yapıldı ve üç ayrı güzergahtan en uygun olan tercih edildi, teknik olarak. Biz de itirazımızı yaptık. Fakat bakanlıktan bu konuda daha fazla ısrar edilmesinin yatırımı engelleyeceği belirtildi, teknik açıdan uygun yerden gitmesi konusunda mutabakata varıldı. Ancak, istasyon yerleşim birimlerini mağdur etmeyecek noktalarda kurulacak.''