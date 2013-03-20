Yüksek hızlı tren hatlarına bir yenisi daha ekleniyor

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya'dan sonra Eskişehir-Konya arasında da yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlıyor.

Eskişehir-Konya YHT hattı, 23 Mart Cumartesi günü Eskişehir'de düzenlenecek törenle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından işletmeye açılacak.

Türkiye, yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle 13 Mart 2009 tarihinde Ankara-Eskişehir hattının açılmasıyla tanıştı. Bu güzergahta 10 gidiş 10 geliş olmak üzere günde 20 sefer yapan YHT'ler, bugüne kadar 26 bin 411 sefer gerçekleştirirken, taşınan yolcu sayısı da 7 milyon 357 bin 851'e ulaştı.

YHT'ler işletmeye alınmadan önce Ankara-Eskişehir güzergahında yüzde 55 olan otobüs taşımalarının payı, YHT devreye girdikten sonra yüzde 10'a, yüzde 37 olan özel araç taşıma payı da yüzde 18'e geriledi. Yüzde 8 olan trenlerin payı ise YHT sonrası yüzde 72'ye yükseldi.

Tamamı Türk firma, mühendis ve işçilerinin emeği ile inşa edilen Türkiye'nin ikinci YHT hattı Ankara-Konya YHT hattında ise seferler 24 Ağustos 2011'de başladı. 8 gidiş, 8 geliş olmak üzere günlük 16 sefer yapılan bu hatta ise bugüne kadar 7 bin 825 sefer gerçekleştirildi. Açıldığı günden bu yana Ankara-Konya hattında 2 milyon 78 bin 75 yolcu taşındı.

Otobüsün payı yüzde 18'e düştü

YHT'lerin hizmete girmesiyle Ankara-Konya arasında otobüs taşımalarının yüzde 70 olan payı yüzde 18'e, yüzde 29 olan özel araç taşımalarının payı da yüzde 17'ye gerilerken, hatta taşıma payı olmayan trenler YHT sonrası yüzde 65 pay aldı.

9.4 milyon yolcu taşıdı

Hizmete girdikleri günden bu yana YHT'ler toplam 34 bin 236 sefer gerçekleştirirken, 9 milyon 435 bin 926 yolcu taşıdı.

Üçüncü hat açılıyor

Ankara-Eskişehir ile Ankara-Konya hizmet veren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği YHT'ler 23 Mart 2013'ten itibaren Eskişehir-Konya arasında da hizmet verecek.

Eskişehir-Konya YHT seferlerinin başlamasıyla iki şehir arası seyahat süresi 1 saat 50 dakikaya, Konya-Bursa arası seyahat süresi de 4 saate düşecek. Eskişehir-Konya arasında ilk etapta Eskişehir'den saat 08.30 ve 14.30'da, Konya'dan da saat 11.30 ve 17.25'te olmak üzere günlük 4 sefer düzenlenecek.

Konya-Bursa 4 saate inecek

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hatlarında olduğu gibi Bursa-Konya arasında YHT ile otobüs bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak. Böylece otobüsle 8 saat olan Konya-Bursa arası seyahat süresi 4 saate düşecek.