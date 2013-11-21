Yüksek Hızlı Tren fiyatları için anket yapılacak

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, "Ankara-İstanbul YHT biletlerinde promosyonlar olacak. Bilet fiyatlarını belirlemek için 2014 Ocak ayında bir anket yapmayı planlıyoruz. Bilet fiyatlarını Ocak, Şubat ayında belirleriz" dedi.

Süleyman Karaman, Demiryolu Ansiklopedisi ve Demiryolu Sözlüğü'nün tanıtımı nedeniyle Ankara Garı'nda basın mensuplarıyla biraraya geldi. Karaman, Ankara-İstanbul YHT hattının elektrifikasyon çalışmasının yapıldığını, birkaç eksikliğin tamamlanmasının ardından testlere başlayacaklarını kaydetti.

Proje güzergahında yer alan Bilecik civarında bir köyde heyelan oluştuğu için buradaki dağı tümüyle kaldırdıklarını anlatan Karaman, eksikliklerin tamamlanmasının ardından Eskişehir-İnönü arasında başladıkları testleri, tüm proje üzerinde yürüteceklerini söyledi.

Karaman, projeyi, şubat sonu, en geç mart başında hizmete açacaklarını da bildirdi.

'Erken rezervasyon geliyor'

TCDD Genel Müdürü Karaman, Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatları için önceki yıllarda araştırma yaptıklarını belirterek, ankete katılanların yüzde 80'inin "bilet fiyatı 50 doların altında olursa YHT'yi tercih edeceğini" belirttiğini aktardı.

Karaman, "Bu eski bir araştırma. Ankara-İstanbul YHT biletlerinde promosyonlar olacak. Bilet fiyatlarını belirlemek için 2014 Ocak ayında bir anket yapmayı planlıyoruz. Bilet fiyatlarını ocak, şubat ayında belirleriz" dedi.

Karaman, TCDD Genel Müdürlüğünün erken rezervasyon sisteminin 1 Ocak'ta devreye gireceğini de bildirer6ek, "Hem konvansiyonel hem de hızlı trenlerde erken rezervasyonla erkenden bilet alan ucuz alacak, geç alan normal fiyatından alacak" diye konuştu.

'Deneyimlerimizi aktaracak müşavirlik şirketi kurduk'

Haydarpaşa Garı'nı koruma amaçlı imar planı hazırladıklarını da belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Yüzde 30 yapılaşma izni alındı koruma kurullarından. Özelleştirme İdaresine devrettik, onlar yarışma açacak ve halka oylatacak. Hangisi seçilirse o YİD ile ihale edilecek. Garın şu anda trenden inilen kısmı olan birinci kat gar kalacak. Halk onun başka bir şey olmasını istemiyor. Garın başka bir katı değil, 'sadece o istasyonuma dokunma' diyor. Biz de dokunmayacağız."

Karaman, Türkiye'nin demiryolu konusundaki deneyimlerini farklı ülkelere aktarmak istediklerini ifade ederek, bu ülkelerin özel sektör değil devlet desteği beklentisini de dikkate alarak bu amaçla müşavirlik şirketi kurduklarını ifade etti.

Tren setleri için yüzde 51 şartı koyduklarını ve yerli üretimi desteklediklerini de vurgulayan Karaman, "Yeni bir ihale yapacağız ve orada yerli üretim yapan firma kurulmasını şart koşacağız" diye konuştu.

Karaman ayrıca ulaştırma sektörüne dünyada yılda bir trilyon dolar yatırım yapıldığına da işaret ederek, Türkiye'nin 2023 yılında ilk 10 ekonomiden biri olması için bu rakamdan en azından 50 milyar dolar pay alması gerektiğine dikkati çekti.

Buradaki konuşmasında Demiryolu Ansiklopedisi ve Demiryolu Sözlüğü'nün TCDD Vakfı tarafından, yazarlar Ümit Uzmay ve Kudret Demiroğlu’na hazırlattırıldığını da belirten Karaman, bir yandan lojistik merkezler, hızlı tren hatları yaparken, bir yandan yolları yenilerken eş zamanlı olarak sosyal ve kültürel projelerle de halkın demiryolu sevgisine layık olmaya çalıştıklarını, bu kapsamda hayata geçirdikleri ansiklopedi ve sözlüğün bu alandaki tüm verileri içerdiğini kaydetti.

Marmaray ve hızlı tren projesi hakkında "demiryolca" bilgi vermek istediğini belirten Karaman, daha sonra teknik ifadelerle yaptığı sunumunun anlamını açıkladı.

'Tüpler çok güçlü'

Marmaray'a ilişkin iddiaları aydınlatmak için açıklamalarda da bulunan Karaman, uluslararası trenlerin Türkiye'de Marmaray üzerinden geçiş yapabileceklerini ancak yolcu trenlerinin gündüz, yük trenlerinin gece geçiş yapacaklarını bildirdi.

Marmaray'a konulan tüp tünellere ilişkin iddiaları yanıtlayan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüpler çok mukavim tüpler. Bir suyun sızması mümkün olmayan tüpler. Marmaray tüpleri, denizin altı kazılarak açılan tünellere yerleştirildi. Burada su sızamaz çünkü su yok. Tüpler conta ile tutturuldu, betonla kaplandı. Yaya yürüme yolları da var Marmaray'da. Yaya yürümenin riski olmadığı bir sistem de kuruldu. İstanbul'da Marmaray, yerin altında yeni bir dünya. Kültür ağırlıklı yeni bir dünya. İnsanlar gelir gelmez fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Düşenler oluyor. Yarım gün problemimiz oldu, sonra herşey çözüldü."

'Çalışma süresine uymuş'

Süleyman Karaman, Marmaray makinistlerinin çalışma koşullarının iyi olmadığına ilişkin iddialara yönelik de şunları kaydetti:

"Maalesef Marmaray'da çalışan bir makinist kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Seferle bir ilgisi yok. Onu inceledik, nedeni nedir diye. Bir gün önce 5 saat çalışmış, daha önce bir gün dinlenmiş. 8 saatlik çalışma süresine uymuş. Evine giderken kalp krizi geçirdi, vefat etti. Bu makinistin babası da birkaç sene önce kalp krizinden vefat etmiş."

Marmaray'da 10 dakikada bir sefer yaptıklarını ve 110 makinist çalıştığını da dile getiren Karaman, trenlerin aslında yatay giden asansörler gibi düşünülmesi gerektiğini, makinistlerin olası bir aksilikte görev yaptığını vurguladı.

TCDD Genel Müdürlüğünün serbestleştirildiğinin anımsatılarak, işletmecilik için herhangi bir talep gelip gelmediğinin sorulması üzerine de Karaman, "İşletmecilik konusunda şu anda bize gelen bir şey yok. Daha çok yük trenleri için çalışma var. Yeniden yapılanma 2014 yılında başlayacak. Altyapı ayrıldıktan sonra istekli olanlar gelip işletmecilik yapabilecek" yanıtını verdi.