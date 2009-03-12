Hızlı tren bileti 40 lira

Ankara – Eskişehir etabı tamamlanan hızlı trenin tam bilet fiyatı 40, öğrenci bilet fiyatıysa 20 lira olarak belirlendi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 13 Mart Cuma günü resmi açılışı gerçekleştirilecek Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) seferlerine Cumartesi günü başlayacağını ve bilet ücretlerinin bu ay sonuna kadar 5 TL olacağını bildirdi.



Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile birlikte ''Dünya Demiryolcular Günü'' dolayısıyla Demiryol-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.



Toplantıda, YHT için bestelenen şarkı dinletildi.



Toplantı öncesinde basın mensuplarına YHT hakkında bilgi veren Yıldırım, Ankara-Eskişehir etabı tamamlanan trenin dün gazetecilere yönelik tanıtım amaçlı seferinin başarılı geçtiğini anımsattı.



YHT'nin resmi açılışını 13 martta gerçekleştireceklerini, ticari seferlerin ise Cumartesi günü başlayacağını kaydeden Yıldırım, ''Türkiye'nin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor. Ancak bu daha başlangıç. Eskişehir-İstanbul, Konya-Ankara, Ankara-Sivas projeleri devam ediyor'' dedi.



Dünya Demiryolcular Günü'nün 2000 yılından beri dünyada 654 sendika ve 144 ülkede kutlandığını belirten Bakan Yıldırım, YHT'nin açılışının yapılacağı hafta içerisinde kutlanmasının bu günü daha anlamlı hale getirdiğini ifadeetti.



Türkiye’nin 4. GSM operatörü



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında Ankara-Eskişehir arasındaki yolun 197 kilometresini mevcut hattın dışında hızlı trene uygun şekilde yaptıklarını söyledi.



2004'de başlayan çalışmaların 2007 yılında test sürüşleriyle devam ettiğini anlatan Yıldırım, toplam 55 bin 500 ton ray kullanılan projede geçitler, köprüler ve tünellerden oluşan 360 sanat yapısı bulunduğunu belirtti. Ankara-Eskişehir etabında, 120 bin insanın yaşayacağı 30 bin konutluk yeni bir kente eşdeğer inşaat yapıldığını ifade eden Yıldırım, ''Erzincan büyüklüğünde bir il yeni baştan kuruldu'' diye konuştu.



Binali Yıldırım, ''AK Parti göreve gelmeden önce hazırlanan demiryollarının rehabilitasyon projesinin hızlı trene bir şey getirmediğini gördüklerini'' savunarak, ''Bu, mevcut hatlara yönelik konvansiyonel bir projeydi. O şekilde yapmak büyük hayal kırıklığı yaratırdı'' dedi.



Yıldırım, uluslararası hızlı tren işletmeciliğinde ''0594810'' ile başlayan numaralarla kullanılan yeni bir operatörün YHT'lerde çalışan demiryolu personelince kullanılacağını kaydederek, bunun Türkiye'nin 4. GSM operatörü olacağını söyledi. Bu operatörün, 10 bin aboneye hizmet verebilecek altyapıya sahip olduğunu belirten Yıldırım, böylece hızlı trenlerde iletişimin kesintisiz sağlanabileceğini ifade etti.



YHT'de görev alacak 203 personelin toplam 30 bin saat eğitim aldığına işaret eden Bakan Yıldırım, 24 makinistin de Almanya, İspanya ve Türkiye'de eğitildiğini kaydetti. Yıldırım, YHT'nin bugüne kadar 60 bin kilometre test sürüşü gerçekleştirdiğini bildirdi.



200 liraya sınırsız bilet



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, YHT'nin başlangıçta günde karşılıklı 4 sefer yapacağını, talebe göre bunun artabileceğini söyledi.



YHT'nin Eskişehir'den Kütahya ve Bursa'ya otobüslerle kombine taşımacılık da başlatacağını ifade eden Yıldırım, hızlı trenle eş zamanlı tek bilet üzerinden çalışacak bir otobüs-tren işletmesi konusunda araştırmalarının devam ettiğini bildirdi.



Binali Yıldırım, YHT'nin normal bilet ücretinin tam 40 TL, öğrenci 20 TL olacağını, bir aylık sınırsız biletlerin öğrenciye 200 TL, tam 350 TL'den satışa sunulacağını kaydetti. YHT'nin biletlerinin Mart ayı sonuna kadar 5 TL'den, Nisan ayından itibaren belirli bir süre için yüzde 50 indirimli satışa sunulacağını anlatan Yıldırım, ''Bunda amaç, hızlı treni halkla buluşturmak. Halkın hızlı tren taşımacılığıyla tanışmasını sağlamak'' diye konuştu.



Türkiye'nin Avrupa'da 6, dünyada ise 8. hızlı tren işletmecisi ülke olacağını vurgulayan Yıldırım, ''Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyoruz'' dedi.



Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Eskişehir'de demiryolu hattı yer altına alınacak, çalışmalar sürüyor. Ankara'da ise 5 hemzemin geçit var. Bunlar yüzünden kontrollü sürüş gerekiyor. Hızın azalma nedenleri bunlar. Ancak bu Türkiye'ye bize mahsus bir uygulama değil. Dünyanın her yerinde bur tür uygulamalar var. Zaten şehir içinde 250 kilometre hız yapması düşünülemez. Bu Kore, İspanya, Almanya'da da böyle; hızlı trenin hızı kademeli şekilde artıyor.''



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, ''Hızlı trenin Ankara-Eskişehir etabının vaat edilen sürede hizmete girmediği'' yorumu üzerine, şunları söyledi:



''Verdiğimiz tarihi tutamadık. Testleri ancak 23 Nisan 2007'de başladı. Hızlı tren, Türkiye'de bir ilk. Bazı sorunları aşmak da zaman alıyor. Avrupa ülkelerinde aynı mesafe için hazırlık sürelerini karşılaştırınca bizimki önce bitirildi. Saklayıp gizleyecek halimiz yok.''



Yıldırım, ''Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Eskişehir-İstanbul etabının ne zaman tamamlanacağının'' sorulması üzerine, sözleşmede belirtilen sürenin 30 ay olduğunu ancak bir takım sorunlarla karşılaşılan projenin zamanında tamamlanmasının ''Mucize olacağını düşündüğünü'' ifade etti.



Bu hattaki çalışmanın 2 ay önce başladığını bildiren Bakan Yıldırım, ilk hızlı tren projesindeki gecikme nedeniyle ihtiyatlı davranarak bu proje için tarih belirtmeyeceğini söyledi.



‘Bakan ne dediyse o olur’



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, ''Bilet ücretlerine ilişkin çelişki olduğu'' yönündeki bir soruya da esprili şekilde, ''Bakan ne dediyse odur. Sen, son söze bak'' yanıtını verdi.



Yıldırım, vatandaşların hızlı trenle tanışması için bilet ücretlerinin Mart sonuna kadar 5 TL olması yönünde müdahalede bulunduğunu ancak diğer ücretlerin TCDD tarafından maliyetlerin üzerine çok düşük bir miktarda kar eklenerek tespit edildiğini anlattı.



Biletlerin yarın satışa sunulacağını kaydeden Binali Yıldırım, ''Herhalde izdiham olacaktır'' diye konuştu.



‘Durmak yok, yola devam’



''İran ziyaretinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a gönderdiği mektubun içeriğinin'' sorulması üzerine Bakan Yıldırım, ''Bu mektubun içeriğini benim açıklamaya salahiyetim yok. Ben mektubu teslim etmekle mükellefim. İçeriğini de bilmiyorum, sadece mektubu aldım, götürdüm, teslim ettik'' dedi.



Yıldırım, ''YHT'nin dünkü seferinde 'Durmak Yok Yola Devam' afişi dikkati çekti. Bu AKP'nin sloganı değil mi? Bunların benzerliği dikkatinizi çekti mi?'' sorusuna, ''Ben yoktum biliyorsunuz, başka programdaydım. Ama onda yanlış bir şey yok. Bizim işimiz yol yapmak ve yollardayız. Yaptığımız işi söylüyor, başka bir şey yok'' yanıtını verdi.

