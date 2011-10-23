-Hızlı tren Başkent turizmine yaradı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Hızlı trenin hizmete girmesiyle, Konya ve Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar hafta sonu tatillerini değerlendirmek ya da günübirlik geziler için Ankara'yı tercih ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar, hızlı tren sayesinde turizm alanında hareketlenmeler yaşandığını söyledi. Acar, Konya hızlı tren seferlerinin başladığı 24 Ağustos'tan itibaren ilk 12 günde ücretsiz seferlerle 36 bin kişinin Ankara'ya geldiğini belirterek, ''Aldığımız bilgilere göre, bugüne kadar 24 Ağustos'tan itibaren Konya-Ankara arasında hızlı trenle 140 bin kişi, Eskişehir hızlı tren seferleriyle de Eskişehir-Ankara arasında ayda 210 bin kişi seyahat etti. Konya hattında doluluk oranı yüz de 100, Eskişehir hattında ise yüzde seksen. Vatandaşlar günübirlik ya da bir kaç günlük tatillerini değerlendirmek için yakın yerlerde farklı aktiviteler arıyor artık'' dedi. Ulusal ve uluslararası siyasi trafiğin merkezi olan Ankara'nın turizmin her çeşidinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Acar, planlanan uygun proje ve adımlarla gelecek günlerde Ankara'nın da diğer dünya başkentlerinin gördüğü ilgiyi göreceğini söyledi. Memur ve öğrenci şehri olarak bilinen Ankara'nın bu özelliklerinin dışında inanç turizminden, tarih turizmine, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden, termal ve kış turizmine kadar bir çok alternatifi barındırdığını kaydeden Acar, ''Valimiz Alaaddin Yüksel göreve geldikten sonra onun önderliğinde, ''Ankara, kültür ve turizimde nasıl öne çıkarılabilir? diye toplantılar yapıldı. Bu çerçevede bir 'Kale Eylem Planı' hazırlandı. Bu planda Ankara'yı turizm alanında kalkındıracak çok önemli adımlar var. Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay da, bizlere desteğini esirgemiyor. Kendisi gerek kültür ve turizm alanında Türkiye'yi ilgilendiren konularda, gerekse Ankara ile ilgili çalışmalar hususunda elini taşın altına koyarak gereken tüm çabayı gösteriyor'' diye konuştu.