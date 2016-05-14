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Yaşam

Hızlı tren alt geçidine bırakılan otomobil bombalı saldırı paniği yarattı

Yakıtı bittiği için alt geçitte kalan otomobil nedeniyle YHT seferleri bir süreliğine durduruldu

14 Mayıs 2016 06:38

Konya'da Yüksek Hızlı Tren alt geçidine bırakılan otomobilden şüphelenen polis, tren seferleri durdurup bomba imha uzmanı çağırdı.Otomobilin yakıtı bittiği için bölgede bırakıldığı belirlendi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Marangozlar Hızlı Tren Alt Geçidi'ne bir otomobilin terk edildiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, otomobilin plakasız olduğunu görünce önce alt geçidi araç trafiğine kapattı. Ardından da gar görevlileriyle görüşen ekipler, YHT seferlerinin durdurulmasını sağladı.

Bomba imha uzmanları beklenirken polislerin yanına gelen Hakkı Yaldız (27), aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Otomobili, yakıtı bittiği için bırakmak zorunda kaldığını belirten Yaldız, "Gazı bitince araba burada kaldı. Normalde içinde bomba ya da benzeri bir şey yok. Otomobil kazalıydı. Boyası ve diğer eksikleri yeni yapıldı. O yüzden plakasını da takmamıştık. Yarın plakası takılıp vizeyi gidecekti." dedi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırılarak, alt geçit ve tren yolu ulaşıma açıldı.

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