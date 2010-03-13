Hızlı tren 1 yaşında

T24 - Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) hizmete girmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Garı'nda tören düzenlendi.



Törende konuşan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, yıl dönümü için geniş kapsamlı kutlamalar planladıklarını ancak geçen hafta Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla kutlama törenlerini sınırlı yapmaya karar verdiklerini söyledi.



Demiryollarının Atatürk'ün emriyle canlandırıldığını ancak daha sonra ihmal edildiğini ifade eden Karaman, 2003 yılından itibaren çalışmaları yeniden hızlandırdıklarını ve geçen yıl da yüksek hızlı treni hizmete sunduklarını kaydetti.



Karaman, ''YHT ile Türkiye'de bir yerden başka yere gitmenin çok da zor olmadığı görülmeye başlandı'' dedi.



Yüksek hızlı trenin, gittiği her yerde şehirleri de hareketlendirdiğini ifade eden Karaman, beş yıl içinde yüksek hızlı trenle seyahatin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.



Karaman, konuşmasının ardından yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti ve ilk tren hattının temelinin atıldığı 8 Haziran 2003'ten, hizmete açıldığı 13 Mart 2009 tarihine kadar geçen süreci yansıtan çeşitli fotoğraflar ve basında yer alan haberleri içeren sergiyi açtı. Karaman, daha sonra personelin dinlenme odasının açılışını da yaptı.





YHT'den 10 liraya bilet



YHT, bir yıl boyunca yaklaşık 4 bin 500 sefer yaptı ve dünyanın çevresini 28 kez dolanacak uzunlukta 1 milyon 100 bin kilometre yol katetti.



Ankara-Eskişehir arasında 1 milyon 250 bin kişi YHT ile yolculuk yaptı. YHT'nin hizmete girmesiyle demiryolu ile seyahat etmek isteyen yolcu talebi yaklaşık yüzde 600 arttı.



Diğer taraftan yıl dönümü dolayısıyla 13 Mart-11 Nisan 2010 tarihleri arasında kullanılabilecek YHT biletleri bugün 10 liradan satışa sunuluyor.







