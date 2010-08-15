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Yaşam

Hızlı mesaj yazma yarışması

İsveç'te cep telefonunda hızlı kısa mesaj yazabilme yarışmasının bu yılki galibi bir bas gitarist oldu.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- İsveç'te cep telefonunda hızlı kısa mesaj yazabilme yarışmasının bu yılki galibi bir bas gitarist oldu.


Amatör bir rock grubunun gitaristi David Silvelind (21), cep telefonunda 160 karakterden oluşan mesajı 76 saniyede hatasız yazmayı başardı.


Bir telefon operatörü tarafından düzenlenen yarışmada 2630 euro kazanan Silvelind, yaptığı açıklamada, "Birçok müzik aleti çalıyorum. Belki de bu sayede kazandım" dedi.


Finalde bu yıl, parmaklarına güvenen yaklaşık 25 kişi yarıştı. İsveç'te 4senedir düzenlenen yarışmada aynı mesaj 2008'de 61 saniyede yazılmıştı.

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