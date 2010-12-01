-HIZLI KİLO VERİNCE BEYİN STRESE GİRİYOR WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - Hızlı ve fazla kilo vermek için rejim yapanların, genellikle verdikleri kiloları, hatta daha fazlasını alma nedeninin beynin strese verdiği tepkiden kaynaklanıyor olabileceği belirlendi. ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nden Tracy Bale ve ekibi, bu tür bir rejim yaptırılan farelerin davranışlarını ve stres hormonu seviyesini inceledi. Birçok kez rejim yaptırılan "stresli farelerin" rejim kesildiğinde daha fazla yağlı yiyecekler yediği görüldü. 3 haftalık düşük kalorili rejimden sonra farelerin insanlar gibi kilolarının yüzde 10-15'ini verdiğini belirten bilimadamları ancak bu farelerin stres hormonu kortikosteron seviyesinin arttığını, birçok genin değiştiğini, bu değişimin normal beslenmeye dönüldükten sonra da devam ettiğini belirledi. "Journal of Neuroscience" dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, bu sonuçların, rejim yapmanın stresi artırdığını ve stresli durumlarda beynin besine verdiği tepkileri ya da dürtüleri de yeniden programlıyor olabileceğini gösterdiğini belirtti.