Seyahat bakım çantası İster iki günlük, ister 15 günlük bir tatile çıkın, kozmetik ve bakım çantanız valizinizin yarısını doldurur. Akıllı öneriler ile şimdi valizde biraz yer kazanma ve hafifleme zamanı.



Hızlı hazırlan ve çık! Ünlü yıldızlar seyahatlerinde kullandıkları valizlerle de şık, zayıf ve zarif görünümlerini destekliyorlar. Çünkü onların taşıdıkları çantalar tahmin ettiğiniz kadar da dolu değil. Herkesten ışıltılı bir görüntüye sahip olsalar da, bunu yanlarında taşıdıkları kilolarca ağırlıktaki bakım ürünlerine borçlu değiller. Çok fazla seyahat ettiklerinden olsa gerek, nasıl valiz yapılacağını ve minimumda tutabilmeyi gayet iyi biliyorlar.



Cameron Diaz: “Kendime sadece bir valiz alma hakkı tanıyorum ve bir de kabin için küçük bir çanta. Eğer çantamı kendim taşıyamayacak olursam da, çok fazla yüklendiğimi anlıyorum” diyor. Her zaman ‘az ve sade olan en güzelidir’ fikrinden yola çıkan ve bunu benimseyen ünlüler, valizlerine yerleştirdikleri güzellik çantalarında da bir o kadar profesyoneller. Siz de akılcı yöntemlerle hazırladığınız bagajlarınızla havaalanlarında mutluluk pozları verebilirsiniz.

Tatilde fazlası zarar!

İki haftalık bir tatilde ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını taşımanı z gerekmiyor. Ağır ambalajlı ürünler; neredeyse bir kolunuz uzunluğundaki şişelerinde losyonlar, şampuanlar, saç kremi ve vücut losyonları… Bunlar bir seyahatte asla yanınızda bulundurmamanız gerekenler listesinde baş sırada yer almalı. Bu yüzden güzellik rutininizi düzene koymanız ve aza indirmeniz gerekiyor. Takip etmeniz gereken üç basit aşama var; terk etmek, azaltmak ve aktarmak! Sadece bakım ürünlerinde değil, makyaj malzemelerinizle de güzellik çantanızı hafifletebilirsiniz.

Terk edin…

Güzellik çantanızı hazırlarken ilk önce kendinize dürüst olun. Güneşli ve eğlenceli bir - iki hafta geçirebilmek için gerçekten iki ayrı parfüme, büyük boy bir vücut losyonuna, üç farklı saç fırçasına, dört ayrı şekillendiriciye, kremlere, spreylere, gündüz ve gece nemlendiricilerine, göz çevreniz ve boynunuz için ayrı ayrı kremlere ihtiyacınız var mı? Aslında tabii ki hayır! Akılcı çözüm iki alternatifi olan ürünleri teke indirmekle başlıyor. Bu tip ürünler tatiliniz boyunca muhteşem görünmenize yetecek de artacak. Gerisi, sadece valizinizde fazladan yer kaplayacak. Aktarın…

Seyahatlerinizde imdadınıza koşacak olan minik plastik kaplar edinin. Ufak losyon, sprey veya krem kutuları… Güvenlik nedeniyle artık uçuşlara da 100 ml. üzerinde sıvı alınmadığı için bu tarz kutuları her yerde bulmanız mümkün.

Azaltın…

Vazgeçemeyeceğiniz ürünlerin seyahat boyları olup olmadığını araştırın. Çünkü çok satan ürünlerin birçoğunun seyahat boylarını bulmak mümkün… Bir – iki gecelik konaklamalar için deneme boyları bile işinize yarayacaktır. Eğer yurtdışına seyahat ediyorsanız, değişebilir bir adaptör başına sahip hafif ama kuvvetli bir saç kurutma makinesi ya da düzleştirici de edinin. Bunların da seyahat tipi olanlarını bulabilirsiniz.