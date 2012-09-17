Köprü ve otoyollarda hızlı geçiş dönemi başladı

Köprü ve otoyollardaki trafiği rahatlatmayı hedefleyen Hızlı Geçiş Sistemi İstanbul'da bu sabahtan beri kullanılmaya başlandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından tanıtımı yapılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa işletecekleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), saat 06.00’da İstanbul’da uygulanmaya başlandı.

Köprü ve otoyollardaki "dur-kalk"ı sona erdirebilmek için uygulanacak HGS’nin devreye girmesiyle, Boğaziçi Köprüsü’ndeki bir KGS gişesi kapatılarak, HGS gişesi olarak hizmet vermeye başladı.

Gişeye ilk gelenler KGS kullanıcıları oldu

Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek isteyen KGS sahibi bazı araç sürücüleri, HGS gişesini kullanmaya çalıştı. KGS geçişlerine kapatılan gişeden geçemeyen sürücüler, geri geri manevra yaparak diğer KGS gişelerine yönlendi.

Hızlı ve yüzde 20 indirimli geçiş imkanı

HGS'den sonra, OGS devam edecek, KGS ise 2013 yılının başına kadar kullanılabilecek. HGS, PTT olan her yerden hatta yollardaki benzin istasyonları ve konaklama tesislerinden de alınabilecek. Almak için araç plakasını vermek yeterli olacak.

HGS’de, cama içerden yapıştırılan etiket ve kart tipi etiket olmak üzere iki tip etiket kullanılacak. Etiketler, pilsiz, çalışma enerjisini radyo frekanslı okuyucudan geçerken alan, üzerine geçiş bilgisi yazılabilen, silinebilen, silikon korumalı, çıkarılmak istendiğinde kendi kendisini yok eden, yüksek güvenlik seviyesinde olacak ve klonlanamayacak.

HGS, hızlı ve yüzde 20 indirimli geçiş imkanı sağlıyor. OGS’ye göre almak daha kolay ve ucuz. 5 lira veya 15 liraya alınabiliyor.

HGS gişelerinden ilk etiket/kart alımlarında hesaba en az yatırılması gereken ücretler 1. sınıf araçlar için 30 lira, 2. sınıf araçlar için 37 lira, 3. sınıf araçlar için 53 lira, 4. sınıf araçlar için 67,50 lira, 5. sınıf araçlar için de 81,50 lira olarak belirlendi.

Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda HGS abonelerine, geçişten sonra 7 gün içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai işlem uygulanmayacak.

HGS etiketleri PTT şubeleri ile otoyol ve köprü girişlerine kurulan PTT gişelerinin yanı sıra yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından alınabilecek.

HGS ile geçişler OGS'de olduğu gibi yüzde 20 indirimli olacak. Böylece İstanbul Boğaz Köprüsü geçişi 4 lira 25 kuruş yerine 3 lira 40 kuruş olacak.