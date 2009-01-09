Hızla verilen kilolar hızla geri alınıyor

Uzmanlar, hızla verilen kiloların eski beslenme alışkanlığına dönülmesiyle tekrar aynı hızla, bazen de fazlasıyla alındığını bildiriyor.



Kilo verenlerin tekrar kilo almalarının kişinin diyet hakkındaki yanlış düşüncesinden kaynaklandığını ifade eden Anadolu Sağlık Merkezi'nden beslenme ve diyet uzmanı Çağatay Demir Star gazetesine yaptığı açıklamada, "Kilo vermek isteyenlerin büyük bir kısmı, fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapıp bu kilolarını verdikten sonra tekrar eski beslenme alışkanlıklarına dönebileceklerini zanneder. Sıkı geçen bir diyet döneminden sonra birden çok yüksek kalorili bir beslenme alışkanlığına dönmek, kiloların aynı hızda geri alınmasına sebep olur. Hatta bazı durumlarda, özellikle çok hızlı kilo verilmişse verilen kiloların daha fazlası geri alınır" dedi.



Zayıflarken kilo kaybının ayda 2- 4 kiloyu geçmemesi gerektiğine dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanı Çağatay Demir, "Kilo kaybında başlıca hedef, kişinin tartıda çıkan kilosundan ziyade, yağ dokusunu azaltmak olmalıdır. Kişi, zayıflama sürecinde çok fazla kas kaybederse metabolizması yavaşlayacağından verdiği kiloyu, hatta daha fazlasını geri alacaktır. Ana hedef, vücudun fabrikası olan kas dokusunu değil, yağ dokusunu kaybetmektir. Araştırmalar çok açıkça göstermektedir ki, hızlı kilo veren fertler kilolarını aynı hızla geri almaktadırlar. Kilo kaybı çok hızlı olmamalı, ayda 2-4 kiloyu geçmemelidir. Kilo veren herkes kilo alma konusunda risk altındadır. Ancak hızlı kilo verenlerin vücutlarında daha çok kas kaybı olacağı için bazal metabolizma hızları daha da düşerek kilo alma riskleri daha yükselir" diye konuştu.



Kilo verdikten sonra egzersizin bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Demir, "Egzersiz, toplam enerji harcamasını artırarak kilo alınmamasını sağlar. Genellikle yapılan başlıca hatalardan biri de, kilo verme programıyla beraber yapılan sporun, kilo verildikten sonra bırakılmasıdır. Sporun bırakılmasıyla verilen kilolar çok hızlı bir şekilde geri alınır" şeklinde konuştu.



Demir, kilo verip tekrar hızlı bir şekilde alan kişilerin ortak hatalarını şu şekilde sıraladı: "Kilo vermeyi bir süreç olarak düşünüp kilo verdikten sonra eski beslenme alışkanlıklarına dönmeleri, kilo verme esnasında yaptıkları aktiviteyi kilo verdikten sonra bırakmaları, beslenme ve diyet uzmanlarının tavsiye ettiği az ve sık beslenme (günde 6 öğün) sistemini terk etmeleri, sıvı tüketimini ihmal etmeleri (ki biz günde 8-10 bardak tavsiye ediyoruz), kilo verme programlarında sınırlandırılması gereken şekerli ve yağlı besinlerin tüketimini artırmaları, sabah kahvaltı yapmamaları (Araştırmalar, kilolu insanların çoğunun sabah kahvaltı yapmadığını göstermiştir), kepekli ürünleri terk edip kepeksiz ürünlere dönmeleri, süt ve süt ürünlerinin yağlı olanlarını tercih etmeleri, kişilerin verdikleri kiloları hızlı bir şekilde geri almalarına neden olmaktadır."

