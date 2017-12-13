Hızla ısınan kutuplar eski haline dönmüyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - ABD Kutup Rapor’una göre Kuzey Kutup bölgesi hızla değişiyor ve bölgenin geçmişteki soğuk haline döneceğini gösteren bir kanıt yok.

Kutup Araştırma Programının direktörü Dr. Jeremy Mathis, bölgenin buzdolabı gibi hareket ederek gezegene büyük bir hizmet verdiğini söyledi. Ancak \"Şimdi buzdolabının kapısını açık bıraktık\" diye ekledi.

Dr Mathis, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi\'nin kutup bilimi ile ilgili yıllık raporunu sunduğu New Orleans\'taki Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında konuştu.

Bu, yönetimin ürettiği 12. rapor.

Dr. Mathis, kutup bölgesinde yakın zamanda ısınmaya yol açan \"birkaç anormalliğe\" işaret etti ve \"Güvenilir derecede dondurulmuş durumda kalmayacağını onaylayabiliriz\" dedi.

Mathis, elde edilen sonucun endişe verici olduğunu söyledi ve ekledi, \"Kutupsal değişimi ortaya koymak için gerçekten uzun vadeli bazı kayıtlar yapabiliyorduk - bin 500 yıldan uzun bir süre geriye döndük. Benim için en çok endişe verici olan şey, kutupların tarihte kaydedilen herhangi bir orandakinden daha hızlı değiştiğini görmemizdi\"

Dr Mathis ayrıca değişimin hızının insanların adapte olmasını zorlaştırdığını söyledi. “Özellikle Kuzey Kutbu’ndaki köyler yıkılıyor ve dünyanın ilk iklim göçmenlerini yaratıyor. Deniz seviyesinin yükselme hızı da artıyor, çünkü kutup on yıl önce bile tahmin ettiğimizden daha hızlı ısınıyor” dedi.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin kutupları daha sıcak ve daha dinamik bir yer haline getirmeye katkıda bulunduğu görüşünde.

Dr. Mathis, \"Kutupların kararmasına baktığımızda, yansıtıcı, buzlu yüzeyler eriyor ve Güneş\'in enerjisini daha fazla emen koyu renk yüzeyler ortaya çıkarıyor\"dedi.

Trump hükümeti tarafından Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi müdürlüğüne atanan, okyanus uzmanı ve emekli ABD Donanması Amirali, Timothy Gallaudet, kutup raporları sunumu sırasında Beyaz Saray\'ın bulgulara verdiği yanıtla ilgili olarak bulguların ele alındığını, değerlendirildiğini ve gündemde tutulduğunu söyledi.

Dr Mathis ise rapordan çıkan bulguların “ayıptan öte” olduğunu ekledi.