Hizbullah'tan CIA'e darbe

T24 - Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran, Amerikan Merkezi Haberalma teşkilatı (CIA) adına çalışan 12'den fazla casus ve muhbiri yakaladı. Bu operasyon, Ortadoğu'da CIA’e karşı ağır bir darbe olarak değerlendirildi.



Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Ortadoğu'da ağır darbe aldı. Lübnan ve İran'da, CIA için çalışan iki casusluk şebekesi çökertildi.



Lübnan'daki şebekenin Hizbullah, İran'daki şebekenin ise Tahran'ın nükleer programı aleyhine çalıştığı bildirildi.

Dinlemeye takıldılar



"Pizza" şifresini kullanan, CIA ajanlarıyla Pizza Hut restoranlarında buluşan casuslar, cep telefonlarının dinlemeye alınması sonucu yakalandı.





Lübnan'da iletişimin kontrolünü elinde tutan Hizbullah’ın dikkatini, her zaman belirli bir yerden kısa süreliğine kullanılan cep telefonları çekti. Bu cep telefonlarını takibe alan Hizbullah'ın "istihbarat" birimi, casus ve muhbirleri yakaladı.

Casuslar idam edilebilir



Sayıları 12'yi aşan casus ve muhbirlerin işkence görmüş olmalarından ve idam edilmelerinden endişe ediliyor.



CIA, bu başarısızlığın ardından Lübnan'daki casusluk çaılşmalarını askıya alırken, kurumun gelecekte kendisi için çalışacak muhbir bulmakta zorlanabileceği belirtildi.



