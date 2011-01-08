Hizbullah'ın tahliyesi 12 senelik sırrı açığa çıkardı

T24- 2000'deki Hizbullah operasyonu sırasında deşifre edilen belgelerin ardından cesedi Konya'daki bir evde gömülü bulun Konca Kuriş'in çocukları, örgütün "beyin kadrosu"nun tutuklu tahliyesiyle 12 yıl sonra annelerinin başına gelenleri televizyondan öğrendi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk sürelerini yeniden düzenleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah üyelerinin tahliyesi tartışılıyor. 188 cinayetle yargılanan sanıkların serbest kalması, mağdur aileleri sarstı. Onlardan biri de Kuriş Ailesi. 12 yıl önce örgüt tarafından kaçırılıp öldürülen Kuriş'in iki çocuğu acı gerçekle tanıştı.



"Normal ölüm" demişlerdi







5 çocuk annesi Kuriş öldürüldüğünde kızı Sena 3, oğlu Cemal 8 yaşındaydı. Aile, çocuklara gerçeği hiçbir zaman anlatmadı. Vahşeti duymasınlar diye adres, çevre değiştirildi. Ancak Sena ve Cemal, tahliyeler sonrası annelerinin başına gelenleri televizyondan öğrendi. Aile üyeleri toplandı, iki kardeşe yaşananlar anlatıldı. Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre, baba Orhan Kuriş ile ilk günden beri olayın takipçisi olan amca Mersin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Kuriş, Sena ve Cemal'in, 'Annemiz domuz bağıyla mı öldürüldü?' sorusuna maruz kaldı.



Sena şimdi futbolcu





Sena bugün 15 yaşında, liseye gidiyor, ikinci ligde futbol oynuyor. Cemal 20 yaşında, aile şirketinde çalışıyor. Kuriş'in diğer çocuklarından Sırma 30 yaşında, ev hanımı. Tekstil ve moda tasarımı mezunu Muzaffer oyuncu. O dönem annesini teşhis için Konya'ya giden Yahya reklam ajansı işletiyor.



İnatçı muhafazakar bir feminist







Kuriş, 1998'in temmuzunda kaçırılmış, 2000'deki Hizbullah operasyonu sırasında deşifre edilen belgelerle cesedi Konya'daki bir evde gömülü bulunmuştu. Başörtülü, inatçı ve direnen bir feminist olarak biliniyordu Kuriş. 16 yaşında evlenmişti. Bir dönem katıldığı Hizbullah'tan 'Allah ile kul arasına kimse giremez' diye ayrılmış, bu sonunu getirmişti. Kadınlar, engelliler için de mücadele etmişti.