Hizbullah'ın finansörü Paraguay'da yakalandı

T24 - Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse etmekle suçlanan bir Lübnanlı Paraguay'da yakalandı.





Interpol'ün Paraguay bürosundan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Musa Hamdan'ın Paraguay'ın Arjantin ile Brezilya sınırındaki ''üçlü sınır'' olarak adlandırılan bölgedeki Ciudad del Este'de yakalandığı belirtildi.





Paraguaylı yetkililerin, Lübnanlı Şii Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse etmekle suçlanan Hamdan'ın Amerikalı yetkililerce istenen iade talebine yanıt vermek için 40 günü bulunuyor.





Üçlü sınır, önemli bir kaçakçılık noktası olarak kabul ediliyor. Ayrıca bu kozmopolit bölgede bulunan Ciudad Del Este kentinde kalabalık bir Arap topluluğu yaşıyor.