-HİZBULLAH'IN BAŞBAKAN ADAYI OMAR KARAMİ BEYRUT (A.A) - 17.01.2011 - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, yeni hükümette Saad Hariri'nin başbakanlığını desteklemeyeceklerini açıklamasının ardından, Hizbullah'ın, Omar Karami'yi başbakanlık için öne çıkaracağı ileri sürüldü. Reuters'ın haberine göre, bir üst düzey Hizbullah yetkilisi, müttefikleriyle birlikte, Ömer Karami'yi destekleyeceklerini söyledi. Trablusşam kökenli ve Suriye yanlısı olarak bilinen Karami, daha önce başbakanlık görevinde bulunmuştu. Eski Başbakan Refik Hariri'nin Şubat 2005'te suikast sonucu öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri sonucu, suikasttan 2 hafta sonra istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın çağrısıyla yeni hükümeti kurmaya, başbakan adayını belirlemeye yönelik danışma görüşmeleri bugün başlıyor.